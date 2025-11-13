L’arma segreta dell’Inghilterra per il Mondiale sono le pantofole che stimolano l’attenzione

Pantofole speciali e meditazione. Sono i segreti dell’Inghilterra di Thomas Tuchel che, oltre a tattica e tecnica, ha introdotto, anche per motivi di sponsorship l’utilizzo di pantofole speciali. Si tratta delle «Mind001» della Nike. Questa scarpa stimola le cortecce sensoriali del cervello tramite le migliaia di meccanocettori sotto il piede. Nike afferma che le scarpe «migliorano la tua routine pre-partita con una scienza che altera la mente», collegando i sensori sulle piante dei piedi con i recettori nel cervello. Ne scrive il Daily Mail

Sarà vero? Tuchel: l’importante è che i giocatori ci credano

L’allenatore dell’Inghilterra, Tuchel, che non indossava un paio di scarpe quando ha incontrato i media, non sembrava convinto e ha dichiarato: «Non so molto di queste scarpe. Mi hanno detto che possono concentrarsi meglio durante le riunioni se indossano queste scarpe e spero che ci credano. Forse la cosa più importante è che ci credano. Non conosco i fondamenti scientifici che ci sono dietro. Vogliono disperatamente dirmelo, ma non ho ancora trovato il tempo di metabolizzarlo. Ma tutti i giocatori le indossano».

Pantofole e meditazione i segreti dell’Inghilterra

La preparazione mentale di Tuchel per le partite si basa su tecniche di meditazione e respirazione, cose che il 52enne ha imparato all’inizio della sua carriera da allenatore nella sua nativa Germania. Alla domanda se credesse nel pensiero positivo, ha risposto: «Sì, al 100%. Finché tutti ci credono. Ho iniziato a meditare molto prima di arrivare al Chelsea. Mi aiuta con la disciplina. Dovrei farlo ogni giorno, ma non sono abbastanza disciplinato. Quando mi sveglio e la sera. Due volte al giorno sarebbe l’ideale, ma ci provo una volta al giorno. Incoraggerei tutti a provarci e a farlo. Credo che funzioni. Anche se non ci credi, non sei obbligato a farlo. Questo è il bello della meditazione. Abbiamo qui al ritiro la dottoressa Suzanne Scott, che tiene delle fantastiche sessioni di respirazione. I giocatori ci credono. Sentono sollievo. La meditazione mi aiuta a calmarmi, a concentrarmi e a essere consapevole. Non so come tu ne percepisca l’effetto. Non è che la fai e pensi subito: “Oh wow!”. È una cosa più continua. Più lo fai, più effetti senti, ma è un effetto sottile».

Quando gli è stato chiesto di elencare le cose che lo stressavano, Tuchel non ha esitato: «Giornalisti! E i giocatori, i direttori sportivi… la gente in generale… tutto ciò che riguarda il calcio…».