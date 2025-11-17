L’Aprilia è pronta a lottare per il titolo in Moto Gp, e lo ha dimostrato con Bezzecchi e senza Martin

L’ultima gara della stagione MotoGP a Valencia ha confermato che l’Aprilia è pronta a giocarsi il titolo nel 2026, grazie a un Marco Bezzecchi in stato di grazia. Il pilota italiano ha dominato la corsa, precedendo compagni e rivali, mentre la Ducati ha faticato senza Marc Márquez in pista. La giornata ha visto trionfare il talento giovane e consolidare la presenza dell’Aprilia come vera alternativa alla supremazia delle Desmosedici. Tra vittorie, podi e grandi emozioni, la stagione si chiude nel segno degli italiani. Lo scrive El Paìs

L’Aprilia pronta a lottare per il titolo

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, l’ultima gara dell’anno, con il ritorno della MotoGP a Valencia dopo la “dana” (ossia l’alluvione, ndr), ha chiarito una volta per tutte che l’Aprilia è pronta a lottare per il titolo il prossimo anno. Specialmente con Marco Bezzecchi al comando. Il pilota italiano, vittorioso per la seconda domenica consecutiva, ha conquistato il GP della Comunitat Valenciana davanti al compagno di marca Raúl Fernández (Trackhouse) e a Fabio Di Giannantonio (VR46) che ha salvato la faccia per delle Ducati in calo senza il supercampione Marc Márquez in pista.

“Mi sono divertito un sacco. Non potevo immaginare un modo migliore per chiudere questa stagione, senza dubbio va festeggiato, perché lo meritiamo”, ha dichiarato il vincitore della giornata, inginocchiandosi davanti alla sua RS-GP e mostrando un anello di fidanzamento. Il matrimonio tra ‘Bez’ e il suo nuovo marchio è ormai pienamente consolidato, e la sua moto si propone già come pericolosa alternativa alle Desmosedici GP, che hanno dominato il campionato costruttori negli ultimi sei anni: “Speriamo di stare in alto, anche se ogni anno è una storia a sé nel mondo dello sport. Per me, Marc e Álex partiranno come favoriti, ma noi continueremo a lavorare duramente per cercare di superarli”.

Marc Marquez sdogana l’Aprilia: “Bezzecchi e Aprilia lotteranno per il titolo”,

L’Aprilia non firmava un doppio successo dal 2023 ed è la prima volta che ottiene due vittorie consecutive in MotoGP. Per la fabbrica di Noale, il 2025 si chiude in grande stile e l’ultimo trionfo sottolinea la stagione più positiva nella classe regina per gli italiani: quattro vittorie, 11 podi, il terzo posto nel campionato piloti e il vicecampionato costruttori. E tutto ciò nonostante l’assenza dell’inestimabile talento del madrileno Jorge Martín, acquisto di punta e campione del mondo 2024.

Lo spagnolo, tornato dopo il quarto infortunio in una stagione nera al Circuit Ricardo Tormo, si è ritirato a metà gara in una scelta ponderata per non rischiare ulteriormente il suo fisico delicato. Tutti i suoi sforzi ora saranno concentrati sul recupero al 100% in vista del prossimo anno, che si prospetta d’oro per la casa italiana. Presente in circuito per celebrare durante la gala dei campioni la storica stagione della famiglia, Marc Márquez non ha dubbi sul potenziale del pilota che più lo ha sfidato durante l’anno: “Bezzecchi e Aprilia lotteranno per il titolo”, ha assicurato il nove volte campione del mondo.