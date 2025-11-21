La Uefa vieta le immagini social della festa in Scozia perché la partita era in pay-tv (Times)

L’Uefa ha censurato le immagini dei festeggiamenti nei pub scozzesi chiedendo alla Federazione calcistica della Scozia di rimuoverle dai loro account social. Motivo? Erano ritrasmesse anche immagini del gol di McTominay e della partita. Il che violava gli accordi televisivi sulla partita che non era trasmessa gratuitamente in tv ma a pagamento. Lo scrive il Times

La festa in Scozia dei tifosi dopo il gol di McTominay

I post condivisi dall’associazione tifosi scozzese mostravano tifosi scozzesi in festa nei pub, pochi secondi dopo la splendida rovesciata di Scott McTominay. Il gruppo ha ricevuto email da parte degli avvocati della Uefa dopo che i contenuti di cinque account erano stati segnalati per violazione delle regole Uefa sui filmati delle partite. L’associazione tifosi (Sfsa), che si era battuta affinché le partite della Scozia fossero trasmesse in chiaro, ha condannato la decisione, sostenendo che i tifosi non stavano trasmettendo la partita, ma solo condividendo scene di gioia in tutto il Paese.

La Scozia all’Uefa: “Ma dove vivete?”

In una dichiarazione, il cofondatore della Sfsa Paul Goodwin ha detto: “È difficile credere che la Uefa sia così fuori dal mondo da chiedere a X di rimuovere immagini di tifosi in festa nei bar di Glasgow, Stirling e Dundee, dove alcuni dei nostri membri stavano celebrando una serata gloriosa per la nazione. Sembra davvero che queste decisioni vengano prese da persone che non hanno idea di cosa sia il calcio. Dopo aver fatto campagna per cinque anni affinché le partite della Scozia fossero trasmesse gratis in tv, i tifosi stavano giustamente festeggiando in pub, club e case in tutto il Paese.

La richiesta provocatoria della Scozia: Scusatevi e regalate due biglietti per il mondiale

“Sì, la partita era sullo sfondo, ma quei video mostravano tifosi che guardavano legalmente la partita sulla Bbc e duravano in media 40 secondi. Non si può certo dire che stessimo trasmettendo la partita a un pubblico mondiale.” Ha aggiunto: “Dire che siamo rimasti scioccati dal blocco del nostro account e dalla cancellazione di quei contenuti è un eufemismo. “Il nostro messaggio alla Uefa può forse essere riassunto nel coro spesso rivolto agli arbitri: ‘Non sapete quello che state facendo’. “Tuttavia, se vogliono scusarsi e darci un paio di biglietti per la prima partita della Scozia al Mondiale del 2026, faremo un’estrazione tra i nostri 85.000 membri!” La Scozia si è qualificata per il suo primo Mondiale dal 1998 grazie a una memorabile vittoria per 4-2 contro la Danimarca in un Hampden gremito. Le reti di Scott McTominay, Lawrence Shankland, Kieran Tierney e Kenny McLean hanno mandato il Paese in estasi.