La rivoluzione tecnologica del ping pong: con la gomma anti-spin si apre l’era dei pallettari (Spiegel)

C’è una rivoluzione in atto nel ping pong. Una sorta di passaggio tecnologico, forse epocale. Potrebbe essere il corrispettivo di ciò che sta avvenendo nell’atletica leggera con la scarpe in carbonio, o anche nel tennis con il passaggio dalle racchette di legno a quelle di oggi. E la sta portando avanti giocatrice tedesca Sabine Winter che ha appena fatto la storia: è diventata la prima donna europea a raggiungere la finale di un evento nella categoria élite da 500.000 dollari, terra di cinesi e basta. Giustamente i giornali tedeschi la celebrano, e soprattutto spiegano la suddetta rivoluzione.

Winter – spiega lo Spiegel – da circa un anno gioca con una racchetta con rivestimento anti-spin, una superficie liscia, morbida e senza attrito che neutralizza i colpi irregolari degli avversari. Quando Winter risponde alle palle con questo rivestimento, lo spin viene solitamente neutralizzato e la velocità ridotta. In pratica su una faccia della racchetta la pallina quasi non rimbalza. Il video lo spiega meglio di tutto:

L’anno scorso, Winter è passata alla superficie antiscivolo e di conseguenza ha dovuto cambiare il suo stile di gioco. “È necessario avere un lato forte, essere in forma fisica e disposti a correre molto”, ha detto Winter al portale myTischtennis.de. Insomma: nel ping pong stanno arrivando i pallettari.

“Con la gomma anti-spin, ho riscoperto il piacere del tennistavolo. Ora mi concentro molto di più sul mio sistema di gioco, che è un altro fattore importante. Quando si gioca contro un giocatore anti-spin, una buona strategia è in realtà giocare contro di lui senza spin”.

Dopo il cambio, Winter ha scalato la classifica mondiale e raggiunto i quarti di finale all’Europe Smash di Malmö. Solo poche settimane fa, ha difeso il titolo di Campionessa Europea con la squadra tedesca, ottenendo sei vittorie in sei partite. E ora è arrivata la sua storica corsa alla finale del torneo Wtt Champions di Montpellier, il secondo torneo di livello più alto dopo il Grand Smash. Ha sconfitto le prime 20 giocatrici, ha recuperato da uno svantaggio di 0-3 set nei quarti di finale e ha persino avuto un match point in finale contro la campionessa del mondo a squadre cinese Wang Yidi.