La rinascita araba di Theo Hernandez: all’Al Hilal è il secondo capocannoniere della squadra (Marca)

Theo Hernandez, dopo essere andato via dal Milan quest’estate, sta vivendo una nuova rinascita all’Al Hilal, sotto gli occhi del tecnico Simone Inzaghi.

Theo Hernandez, il bomber dell’Al Hilal

Marca scrive:

Theo Hernandez ha lasciato San Siro con un sapore agrodolce. Il francese è approdato all’Al Hilal per 25 milioni di euro e sembra determinato a ripagare la fiducia sulla base dei gol. Finora ha segnato 5 reti e fornito un assist nelle 13 partite giocate con l’Al Hilal, approfittando delle incursioni offensive che il tecnico Simone Inzaghi gli permette di fare. La Saudi Pro League è appena iniziata e Theo ha già eguagliato il terzo miglior record in carriera, solo nel 2019-20 (7) e 2020-21 (8) ha superato i cinque gol in stagione, al Milan. Ora ha tutto il tempo per fare ancora meglio. L’Al Hilal, terzo in classifica, ha bisogno dei suoi gol; è il secondo capocannoniere della squadra finora.

Nella sua carriera al Real Madrid, non si è guadagnato la fiducia di Zidane e non ha potuto dare il massimo, a causa della mancanza di minuti e di problemi extra-sportivi. «Era un problema di testa. Usciva di notte e c’era anche qualche attrito con suo fratello», confessa una fonte familiare alla vita di Theo Hernández a Madrid. I suoi eccessi non convinsero il Real, anche dopo vari episodi accaduti che hanno destato critiche sui social: ordinò online una tigre bianca pagandola circa 4000 euro, ma l’animale non gli arrivò mai; e festeggiò il suo 20esimo compleanno con due nani che in foto gli puntavano una pistola alla tempia.