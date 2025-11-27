La Nike ha messo sotto contratto un bambino di 11 anni. Ma si può fare? (Marca)

Destiny Kosiso ha 11 anni e gioca nelle giovanili del Barcellona. La scorsa stagione ha segnato 145 gol in 52 partite. E' "consigliato" dalla Gol International Ltd, l'agenzia di Pini Zahavi. Che legalmente non può però rappresentarlo

Destiny Kosiso ha 11 anni e gioca nelle giovanili del Barcellona. La scorsa stagione il piccolo Destiny ha catturato l’attenzione del mondo del calcio e di tutte le agenzie di rappresentanza perché ha segnato 145 gol in 52 partite. E ha già cominciato a monetizzare. Gol International Ltd, l’agenzia del famoso agente Pini Zahavi (uno che rappresenta gente tipo Flick e Lewandowski), ha annunciato che Destiny ha firmato un contratto con la Nike la scorsa settimana. “È giovane. Ha talento. E ce la sta facendo”, hanno scritto sui social condividendo la foto della firma.

Destiny Kosiso Ejiofor John è il figlio dell’ex calciatore nigeriano Ejike Paschal. In un’intervista al Times, Pini Zahavi ha detto che mettere sotto contratto ragazzi così giovani “è totalmente legale. Penso sia davvero fantastico che un club come il Barcellona e la Nike abbiano già capito che c’è un ragazzo che potrebbe diventare un giocatore di livello mondiale”.

Secondo le normative Fifa, agli agenti è vietato firmare contratti di rappresentanza con giovani giocatori prima che abbiano compiuto 16 anni. Ma nessuna norma impedisce a un agente di fornire consulenza a un bambino e alla sua famiglia su contratti commerciali prima, come è accaduto nel caso dell’agenzia di Zahavi, Gol International e Destiny Kosiso.

L’agente ha sottolineato che “la storia è molto semplice… È tenuto in grande considerazione nel settore giovanile del Barcellona. La scorsa stagione, se non sbaglio, ha segnato 145 gol in 52 partite. Il contratto con la Nike… bisogna capire cosa fanno queste aziende quando cercano un giocatore che credono diventerà un giocatore d’élite. Cercano di entrare in contatto per assicurarsi un contratto futuro. Nessuno sa se ci riusciranno”.

Nel 2021 Nike ha messo sotto contratto il brasiliano Kauan Basile, di 8 anni, nel 2005 Shan Kluivert, di 9 anni, e nel 2019 Sky Brown (skateboard), di 10 anni, conclude Marca.