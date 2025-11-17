La Nfl, i marziani a Madrid: giornalisti negli spogliatoi, cibo e bibite esaurite, pubblico europeo freddino

La Nfl prova ad entrare da Madrid nel vastissimo pubblico latinoamericano che contraddistingue i tifosi della Lega di Football americano. Ma un Bernabeu stracolmo è un po’ freddino alle sollecitazioni degli speaker e dello spettacolo che sembra essere più il contorno che la partita in se stessa. L’analisi dei giornali spagnoli El Paìs ed El Mundo.

Il contorno dell’Nfl a Madrid più interessante della partita

Scrive El Mundo:

C’era un’atmosfera festosa, con diverse band che suonavano e le cheerleader dei Dolphins che si esibivano fuori dallo stadio, ma anche code chilometriche per entrare. La sicurezza della Nfl aveva predisposto una recinzione perimetrale intorno allo stadio, ritardando l’ingresso e causando frustrazione a molti tifosi. «80.000 persone vengono qui ogni settimana e non succede mai niente del genere», si è lamentato Manuel, abbonato del Real Madrid. Le estreme misure di sicurezza imposte dalla Nfl hanno turbato la maggior parte dei tifosi che sono riusciti a malapena a raggiungere i propri posti. «Sono arrivato al mio posto alle 15:28 e sono stato in coda per oltre un’ora», ha ammesso un tifoso. Come lui, molti altri hanno rapidamente dimenticato la frustrazione per i festeggiamenti del pomeriggio.

Forse a causa di questa preoccupazione, o semplicemente per puro entusiasmo, cibo e birra sono finiti in diverse tribune del Bernabéu. “Non erano preparati all’elevato consumo che noi americani abbiamo”, ha spiegato Jack. E in effetti, la folla era un mix di tutto. C’erano tifosi arrivati da Washington e Miami arrivati ​​in aereo, americani residenti a Madrid che ne hanno approfittato, spagnoli che volevano vivere l’esperienza, turisti.

L’evento è stato così americano che ai giornalisti è stato permesso di entrare negli spogliatoi delle squadre, cosa impensabile al Bernabéu e nelle normali competizioni calcistiche. Telecamere e microfoni nell’area privata dei Dolphins mentre i giocatori si cambiavano. “Mi scusi”, ha detto un giornalista. “Non si preoccupi. Lei ha il suo lavoro e io ho il mio”, ha risposto Minkah Fitzpatrick, una delle stelle dei Dolphins, uscendo dalla doccia con un asciugamano. Ciò che è normale negli Stati Uniti suona come uno scherzo al Bernabéu.

Lo speaker costretto a incitare: “¡Vamos, Madrid! abbiamo bisogno di rumore”

Scrive invece El Paìs:

“Nonostante la presenza di migliaia di tifosi statunitensi, molti arrivati proprio domenica a Madrid, il football ha presto mostrato la sua estraneità in uno dei templi del calcio mondiale. Un esempio: a soli due minuti dall’intervallo, e considerando l’atteggiamento prevalentemente contemplativo del pubblico, la megafonia della Nfl ha deciso di intervenire. “¡Vamos, Madrid!”, ha esclamato in spagnolo lo speaker; “abbiamo bisogno di rumore, molto più rumore, non vi sentiamo niente”. Fino a quel momento, la principale ovazione della giornata era stata per un tifoso dei Commanders che davanti alle telecamere celebrava il suo 50° compleanno.

Con più pause che azione, si è arrivati all’intervallo. Atteso da molti per la performance musicale di Daddy Yankee padre del reggaeton moderno, e Bizarrap. È stato allora che le alte sfere della Nfl hanno sorriso dall’alto del Bernabéu. “Quéeeeedate”, ha urlato lo stadio al ritmo del successo di Bizarrap. Ce l’avevano fatta. Avevano davanti il marchio di uno dei loro principali obiettivi in Spagna. “Vogliamo che la stragrande maggioranza del pubblico che assista alla partita del Bernabéu sia locale”, avevano avvertito diverse fonti della lega americana prima di domenica. Detto e fatto.

Resta da capire, però, il grado di fidelizzazione del tifoso medio in un mercato di lingua spagnola in cui la Nfl ha voluto entrare da Madrid. Secondo un approfondito studio interno condotto quest’anno, la principale competizione sportiva del paese più potente del pianeta conta 11,3 milioni di appassionati in Spagna, cioè quasi un quarto della popolazione. La realtà, ammettono a El Paìs, è ben diversa: “È molto difficile che in Spagna ci siano più di 100.000 veri appassionati di Nfl”.