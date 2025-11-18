La grande virata delle mafie sul doping: è più redditizio della cocaina e non si rischia quasi niente (Telegraph)

Sono sorti centinaia di laboratori nell'Europa dell'Est, le sostanze si vendono online, e per i grandi gruppi criminali il rischio è bassissimo

“Quando pensiamo a dopati che si procurano steroidi illeciti come boldenone, nandrolone o stanozololo, di solito li immaginiamo che si riforniscano di farmaci da un medico poco raccomandabile con un ufficio segreto: un’attività artigianale gestita da una sola persona. Tuttavia, sempre più spesso queste sostanze vengono prodotte in grandi quantità da bande criminali organizzate: lo stesso tipo di clan che potrebbe essere coinvolto anche nel traffico d’armi, nel contrabbando di esseri umani o nel riciclaggio di denaro“. Lo scrive il Telegraph in un approfondimento sul sempre sottovalutato traffico del doping. Sottovalutato perché lo percepiamo come una bolla “sportiva” fatta di pochi casi eccellenti. Invece muove cifre enormi, e infatti dietro ci sono le grandi organizzazioni criminali internazionali.

“Questi gruppi si adattano molto rapidamente alle lacune del sistema”, dice al Telegraph Günter Younger, un ex poliziotto tedesco che è stato a capo della divisione antidroga dell’Interpol e ora è direttore dell’intelligence e dell’informazione (I&I) della Wada. “Quello che vogliono sono grandi profitti, condanne basse e basse probabilità di essere scoperti. Ecco perché i PED si adattano perfettamente al loro portafoglio. Il profitto è lo stesso del traffico di cocaina, o a volte anche maggiore. Le forze dell’ordine di solito non sono molto interessate al doping, quindi è più facile stare lontani dai guai. E anche se si viene beccati, è probabile che la si faccia franca con una pacca sulla spalla”.

Una ricerca della Wada dice che negli ultimi dieci anni in tutta Europa siano sorti decine di laboratori di steroidi, con Polonia, Slovenia e Serbia tra le sedi preferite. Ma “paradossalmente il successo può essere controproducente nel mondo della criminalità organizzata. Più soldi le bande ricavano da un’attività, più questa attira l’attenzione. In questo caso, la ruota dell’individuazione ha iniziato a girare. Negli ultimi due anni, la Wada ha collaborato con le forze dell’ordine europee per irrompere in 35 laboratori e confiscare 40 tonnellate di Ped, una cifra che equivale a circa 800 milioni di dosi individuali. Varsavia è stata al centro di diverse operazioni, in quanto sembra essere un focolaio di laboratori, ma sequestri significativi sono stati effettuati anche in Portogallo, Grecia, Germania e Macedonia del Nord”. Il progetto è solo il primo passo di un piano in tre fasi che si estenderà ad Asia e Oceania nel 2026, con la fase finale prevista per Africa e Americhe in seguito.

Younger (“un cinquantottenne alto e imponente, con la testa rasata da giocatore di basket, la cui carriera in polizia ha toccato diversi campi, dalla droga alla contraffazione di valuta, dalla criminalità informatica al terrorismo”) nel 2016 ha accettato di passare dalla polizia bavarese a Wada, con cui aveva precedentemente collaborato nel caso Lance Armstrong, tra gli altri scandali. Da quando si è insediato il dipartimento I&I della Wada si è ampliato fino a raggiungere l’attuale numero di 15 dipendenti, circa la metà dei quali con esperienza nelle forze dell’ordine. L’intero staff della Wada conta circa 190 persone, per lo più dedicate alla parte dei test. Anche il budget dell’organizzazione è fortemente sbilanciato in questa direzione: recenti sondaggi suggeriscono che nel 2019 siano stati spesi oltre 200 milioni di sterline per i test a livello globale”.

Secondo il Telegraph l’I&I “potrebbe rappresentare la prossima potenziale area di crescita per l’industria antidoping. Sebbene i test rappresentino un utile deterrente, presentano anche dei limiti”. Perché “il sistema individua principalmente i truffatori meno sofisticati, o coloro che sono effettivamente caduti vittima di una contaminazione accidentale, ed è quasi impossibile distinguere un gruppo dall’altro”.

“Gli scandali più grandi di solito emergono tramite una soffiata, un’irruzione o un intervento delle forze dell’ordine, come vediamo nei casi di Armstrong, Balco o la massiccia operazione di doping di Sochi, denunciata dal dissidente russo Grigory Rodchenkov”.

“Personalmente, non mi interessa chi sia l’atleta”, dice Younger, “Mi interessano l’allenatore e il medico che ricavano denaro dalla salute degli atleti. A volte scopriamo che – come in Russia – quando vuoi entrare in nazionale, devi fare quello che dice l’allenatore. Se non lo fai, sei fuori. Quindi, per me, i criminali più grandi sono quelli che sfruttano la salute degli atleti. Inoltre, i dilettanti di oggi sono l’élite di domani”.

La cosa ancor più paradossale è che lo spaccio è alla luce del giorno, su interbnet. “Non c’è nemmeno bisogno di andare sul dark web, che è quello che serve per comprare un’arma o normali droghe ricreative. Vai online e cerca Per e vedrai quanti siti web trovi. Date le dimensioni del settore, possiamo bloccare un’azienda che ne produce una tonnellata al mese, e il mercato non se ne accorge nemmeno”.