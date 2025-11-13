La crisi di Alexander-Arnold è la crisi di un sistema, ormai essere forti non basta più (Guardian)

La crisi di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid è un caso di studio, per Jonathan Liew. L’editorialista del Guardian premette di avere un debole per i “giocatori mutevoli e incompresi, giocatori che impreziosiscono il gioco anziché dominarlo, giocatori che sondano i limiti del possibile. Datemi Mesut Özil invece di Alexis Sánchez. Datemi Paul Pogba invece di Bruno Fernandes. Datemi Jude Bellingham invece di Declan Rice. Datemi Eden Hazard invece di Cole Palmer, datemi Dele Alli invece di Kane. Si tratta di giocatori che sarebbe praticamente impossibile inventare da zero perché il loro profilo esisteva a malapena prima del loro arrivo. Probabilmente non c’è mai stato un terzino destro come Alexander-Arnold, un difensore che non è affatto un difensore, dotato dell’equilibrio, del tocco e della gittata di un grande centrocampista”.

Eppure nel suo passaggio, doloroso, da leggenda del Liverpool all’universo Real sta perdendo tutto, anche la nazionale. E il punto per Liew è la rapidità con cui accade, e giocatori così “vengono cooptati in una narrazione più ampia, un ciclo autoalimentante di scelte sbagliate e karma negativo, follia e caduta”.

“Alexander-Arnold si è ritrovato infortunato per gran parte della stagione e in panchina per gran parte del resto. Fede Valverde è stato preferito come terzino destro da Xabi Alonso, nonostante l’infortunio di Dani Carvajal e il fatto che Valverde non sia propriamente un terzino destro. Si vocifera che Alonso non lo apprezzi minimamente, che preferisca un placcatore veloce e pronto a tutto per quel ruolo, e che Alexander-Arnold sia apparso turbato, intimorito, smarrito. Una valutazione sobria sarebbe che Alexander-Arnold non ha ancora avuto una vera possibilità. Che ha avuto difficoltà a mantenere la forma fisica e che verrà gradualmente integrato nel sistema di Alonso in un momento della sua evoluzione in cui le sue debolezze potrebbero essere meno esposte. Ma, naturalmente, questo stride violentemente con l’ortodossia prevalente di Trent, quella in cui una leggenda del Liverpool fa esplodere la sua carriera, manda all’aria le sue possibilità di Coppa del Mondo e finisce per essere una battuta di 27 anni di cui si parla già al passato”.

Per la penna del Guardian è stata, la sua, “una decisione consapevole, guidata in gran parte dall’economia di internet e dalla sua insaziabile sete di nuovi successi. Guardate come le telecamere di Amazon Prime inquadrano senza sforzo un’inquadratura di Alexander-Arnold in panchina mentre il Liverpool segna l’unico gol della partita la scorsa settimana: una chiamata editoriale esplicita, il risultato in tempo reale di un produttore che grida: “Datemi Trent”, perché questo è ciò che la storia richiede”.

“Qui sta sicuramente succedendo qualcosa di interessante, una piccola finestra sul modo in cui il discorso e la narrazione hanno un impatto concreto sul modo in cui i giocatori vengono giudicati e percepiti. Negli ultimi anni si è diffusa sempre più la teoria secondo cui il futuro del tifo calcistico sarebbe stato incentrato sui giocatori piuttosto che sulle squadre. Che vivessimo nell’era del culto delle superstar – il tifoso di Messi, il fratello di Ronaldo – e che i club sarebbero diventati essenzialmente un veicolo di devozione personale. Come la maggior parte delle teorie calcistiche, aveva un fondo di verità, ma era sostanzialmente un po’ forzata. Al di là dei talenti anomali di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e forse di Kylian Mbappé ed Erling Haaland, c’è qualcuno che tifa davvero per un giocatore piuttosto che per un club? La gente tifa davvero per Harry Kane? Esiste una comunità di Ousmane Dembélé? Ci sono tifosi non del Barcellona che venerano Lamine Yamal? Ci sono tifosi di Phil Foden o Lautaro Martínez? Il fascino personale di Son Heung-min o James Rodríguez può essere separato da una più ampia fedeltà basata sulla nazionalità?”.

£In generale, i più grandi club maschili rimangono i marchi più importanti dello sport. E questo è più evidente che nel caso di Alexander-Arnold, un giocatore il cui più grande passo falso – in termini di brand – è stata la decisione di abbandonare la tifoseria del Liverpool e il suo immenso soft power. Al giorno d’oggi, le prestazioni non bastano più da sole. Servono sostenitori, una base, persone che ti difendano su internet e difendano le tue ragioni sui media, persone che sfidino la sconcertante e sempre più diffusa convinzione che un difensore vincitore della Champions League “non sappia difendere”. E la stragrande maggioranza di questi gruppi è ancora divisa in gruppi tribali. Influencer e commentatori televisivi sono ormai allineati con i club, permanentemente online, e inevitabilmente prenderanno spunto dal dibattito sui social media. Forse col tempo Alexander-Arnold raccoglierà i frutti della notevole macchina di pubbliche relazioni del Real Madrid. Ma è un compito arduo quando non può nemmeno giocare”.