La Chapecoense torna in Serie A brasiliana nove anni dopo la tragedia aerea, la “Superga” del Brasile

La Chapecoense torna al Brasileirão. Il club di Santa Catarina ha ottenuto la promozione nella massima serie in Brasile lo stesso giorno in cui, nove anni prima, nello stesso stadio, si era assicurato un posto nella prima finale della Copa Sudamericana. Quella qualificazione fu seguita dal tragico incidente aereo che costò la vita alla maggior parte dei giocatori della squadra.

Nel 2026 saranno trascorsi 10 anni dalla tragedia che ha colpito il calcio brasiliano, il calcio sudamericano e in particolare la Chapecoense. Il club, nato dalla fusione di due club amatoriali, era arrivato a un passo dalla gloria nel 2016, dopo aver raggiunto la finale della Copa Sudamericana . Tuttavia, durante il volo verso la Colombia, dove si sarebbe giocata una delle partite che avrebbe deciso il titolo, l’aereo che trasportava la squadra e lo staff del club si schiantò, causando la morte di quasi tutti i passeggeri. Solo sei persone sopravvissero dell’intero equipaggio, inclusi tre giocatori del club: Alan Ruschel, Jackson Follman e Neto . Dopo questo colpo devastante, la squadra riuscì a riprendersi dalle avversità e, pur dovendo ricominciare da zero, da quell’anno in poi intraprese un percorso che la portò a disputare diverse partite di Serie A e Serie B in Italia.

La festa per le strade per la promozione della Chapecoense in Brasile

Il loro ritorno al Brasileirão della Chapecoense Brasile ha un tocco di mistero. È avvenuto lo stesso giorno in cui il club ha sconfitto il San Lorenzo nella semifinale della Copa Sudamericana, il 23 novembre. Allo stadio Arena Condá , molti tifosi hanno vissuto momenti di gioia e di tristezza. Il club torna nell’élite brasiliana dopo quattro anni trascorsi nella seconda divisione del calcio nazionale. La fine della stagione di Serie B è stata straziante, serrata e quasi imprevedibile. La vittoria per 1-0 contro l’Atlético Goianiense , con un gol di Walter Clar , ha chiuso un altro capitolo per il club. In casa, davanti ai propri tifosi, che hanno invaso il campo per celebrare un traguardo che riporta la squadra di Chapecó in vetta alla classifica. Forse il caso esiste, o forse ci sono connessioni inspiegabili che portano a coincidenze. Quel che è certo è che la Chapecoense tornerà ai vertici del calcio brasiliano proprio mentre si avvicina il decimo anniversario di una delle più grandi tragedie che questo sport abbia mai vissuto. Per il Campione Eterno , il 2026 sarà un anno di grande significato