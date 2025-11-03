Kostic era quasi del Napoli: Spalletti lo seguiva già nel 2022 (Schira)

Nel 2022 Politano era sul mercato e Kostic avrebbe potuto sostituirlo. Oggi alla Juventus lo schiera sulla fascia sinistra, mentre Cambiaso è stato spostato sulla destra.

Kostic avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli: già nel 2022 Spalletti lo aveva valutato con interesse e, come si vede oggi, ha sempre nutrito grande stima per lui.

Nico Schira svela il retroscena:

“Destini incrociati. Filip Kostic e Luciano Spalletti, infatti, avrebbero potuto incrociare i loro percorsi calcistici già qualche anno fa, precisamente nell’estate del 2022, quando l’allora tecnico del Napoli, insieme alla dirigenza azzurra, aveva valutato l’esterno serbo per sostituire il possibile partente Matteo Politano.

Quell’estate passò poi alla storia come quella della ‘Grande Rivoluzione’ in casa partenopea, con gli addii dei totem Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens, per far spazio ai semi-sconosciuti Kim e Kvaratskhelia. Tra coloro destinati a salutare Castel Volturno sembrava esserci anche il numero 21. A richiedere Politano era stato il Valencia di Gattuso, che l’aveva inserito in cima alla lista dei desideri.

Il Napoli provò quindi a cautelarsi bussando alla porta dell’Eintracht Francoforte per Kostic. Tuttavia, la richiesta dei tedeschi, pari a 20 milioni cash, raffreddò il pressing dei futuri campioni d’Italia, che alla fine decisero di trattenere Politano. Una mossa inevitabile, visto che le offerte al ribasso provenienti dalla Spagna non si conciliavano con le elevate pretese dell’Eintracht”.

Dopo mesi da panchinaro, proprio Spalletti lo sta rilanciando:

“L’arrivo di Spalletti sulla panchina bianconera ha fatto il resto: il tecnico di Certaldo non ha dimenticato la stima nutrita in passato per il numero 18 e lo ha confermato sull’out mancino, liberando Cambiaso per la corsia opposta.

Bingo. Luciano ha così risolto due problemi in un colpo solo, tanto da sbancare Cremona al debutto proprio grazie ai gol dei due esterni, con Kostic che ha segnato dopo soli 84 secondi. Non è stato affatto un caso. Il serbo ora spera di guadagnarsi definitivamente la maglia da titolare dopo gli ultimi mesi da panchinaro”.