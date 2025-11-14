Javier Clemente (ex Ct della Spagna): «Yamal è molto bravo, ma non durerà a lungo se non si comporterà correttamente come atleta»

Al programma Cadena Ser 'Què T'hi Jugues: «Fa cose brillanti, ma gli avversari sanno già come gioca. Non sarà così appariscente come quello che abbiamo visto finora»

Javier Clemente, ex giocatore e allenatore delle Furie Rosse dal 1992 al 1998, ha parlato del talento di Lamine Yamal, sottolineando però come le polemiche intorno al giovane giocatore possano compromettere la sua carriera. Ecco le sue parole al programma Cadena Ser ‘Què T’hi Jugues’.

Le parole di Clemente su Yamal

«Come giocatore è molto bravo, ma il problema è che se nella sua vita personale non si comporta correttamente come atleta, non durerà a lungo. Questo è chiaro. Non lo permetteranno», ha dichiarato Clemente.

L’ex tecnico ha poi commentato la gestione di Yamal fuori dal campo, dalle feste di compleanno ai video sui social, fino alla recente espulsione dalla Nazionale per cure dell’ultimo minuto:

«Fa cose brillanti, ma gli avversari sanno già come gioca, sanno come vederlo. Sanno che è uno dei giocatori a cui non dovrebbe essere permesso di giocare perché ha così tanta qualità che può fare molte cose. Avrà una segnaletica e una sorveglianza molto speciali».

Secondo Clemente, Yamal non potrà più essere così appariscente come finora:

«Non sarà così appariscente come quello che abbiamo visto finora». L’ex allenatore di Bilbao ha poi suggerito come gestire le polemiche con la Nazionale: «Combattimenti di galli. Non l’ho vissuto e non lo vivrò perché ho un altro concetto di come fare le cose. Ciò che è vero è che deve essere gestito in modo diverso. Né il Barça deve affrontare la Federazione, né la Federazione il Barça. E nemmeno l’allenatore».

Parole dure, che confermano come Yamal continui imperterrito a essere sulla bocca di tutti.