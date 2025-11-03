Il tennis somiglia a una fabbrica di automi: asciugamano, pugnetto e ricerca dell’approvazione del team (Il Giornale)

È diventato uno sport di squadra, i tennisti parlano col plurale maiestatis. I vecchietti del Muppet Show oggi hanno un ruolo fondamentale

Marco Lombardo apre così il suo articolo sull’edizione on line del Giornale:

“Non so se avete presente i vecchietti del Muppet Show: messì lì sulla tribuna a giudicare tutto e tutti, e soprattutto ad agitarsi ad ogni battuta dei protagonisti. Ecco, non è proprio la stessa cosa – visto che si deve essere solo d’accordo – però visivamente la situazione è questa. Il tennis, in pratica, sembra diventato il teatro delle marionette da quando l’angolo del giocatore è stato avvicinato al campo e i consigli sono diventati leciti. E quindi: chiacchierate durante la partita, ma soprattutto stand up, pugnetto e applauso ad ogni punto. Tanto che i tennisti non possono più fare a meno di quello e dell’asciugamano (ma che avranno da asciugarsi dopo un ace?)”.

Tennis finto

Prosegue con nostalgia il Giornale:

“In tutti momenti c’è chi ti sprona e ti consola a comando, che bisogno hai di andare a cercare conforto nelle gare a squadre? Tanto tutto è squadra ormai, ed infatti i giocatori parlano col plurale maiestatis”.

Ha ricordato la scenetta di Sinner che a Parigi se l’è presa col suo team con un aspro “io faccio il break e voi non fate un c…?”.

Per poi concludere:

Per carità: cose che succede per colpa dell’adrenalina, e poi ormai non è solo Jannik, è il tennis. Nel quale la vita è allenamenti, partite, pugnetti e applausi, a ciclo continuo. Il che, più che un teatro di marionette, assomiglia a una fabbrica di automi.