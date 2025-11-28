Il Real Madrid la squadra più amata della Spagna, il 35% della popolazione iberica è tifosa dei blancos (Marca)

Il Real Madrid è la squadra di calcio con più tifosi in Spagna. Con un ampio margine. I blancos hanno un vantaggio significativo sui loro eterni rivali, il Barcellona. Lo dimostra lo studio “Amore e odio in Spagna: il calcio come religione. Ecco chi siamo noi spagnoli come tribù calcistica”, commissionato da Betfair e pubblicato da Marca. Questo studio si basa su oltre mille interviste con uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni in tutto il Paese. Le domande e le risposte si concentrano sulle 20 squadre dell’attuale Liga (stagione 2025-2026) e tracciano un quadro dell’atmosfera calcistica in Spagna.

Il 35 % degli spagnoli sono tifosi del Real Madrid

Il Real Madrid è la squadra preferita della Prima Divisione in 10 comunità autonome (Andalusia, Madrid, Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Isole Baleari, Aragona, Murcia, Estremadura, La Rioja e Cantabria), mentre il Barça vince solo in Catalogna dove il Madrid è la seconda scelta. Dopo Real Madrid e Barça, l’Atlético Madrid è la terza squadra più popolare. Il 7% degli spagnoli si identifica come tifoso dell’Atlético, seguito subito dopo dal Betis con il 6%, la stessa percentuale dell’Athletic Bilbao. Siviglia e Valencia rappresentano ciascuna il 4% dei tifosi spagnoli. L’anomalia, in senso positivo, è il Betis, che, secondo la classifica per titoli, punti e stagioni nella Liga, è la nona squadra in Spagna.

Per quanto riguarda la Comunità Autonoma, il Real Madrid domina nella capitale spagnola, dove i tifosi si dividono i primi tre posti tra le tre squadre della capitale. Segue l’Atlético Madrid con il 17% di consensi e il Rayo Vallecano con il 6%. Il Barcellona è la quarta scelta più popolare. È sorprendente che nella Comunità Valenciana ci sia quasi un pareggio tra Valencia (33%) e Real Madrid (32%). Il Barça è la terza scelta più popolare (14%). In Andalusia, il Real Madrid è la squadra preferita (29%), seguito a ruota dal Betis (25%). Il Betis supera il Siviglia con un margine considerevole. Il Siviglia è la terza squadra più popolare, a pari merito con il Barcellona, ​​entrambe con il 14%. Ovviamente in Catalogna il Barcellona batte tutti con il 79% davanti al Real Madrid con il 12%.

Betis la seconda alternativa per i tifosi dei blancos

Alla domanda su quale tifoseria preferiscano , anche se non condividono i colori della propria squadra, gli intervistati hanno mostrato ancora più entusiasmo per quelli del Betis, che considerano i migliori in Spagna, con quasi un terzo dei voti, ben al di sopra dell’Athletic Bilbao (14%) e dell’Atlético de Madrid (11%). Rayo Vallecano (7%) e Siviglia (5%) completano la top five delle tifoserie più ammirate dai rivali.

Marca scrive:

Analizzati per squadra, i dati di questo studio di Betfair sono ancora più sorprendenti. Ad esempio, se il Real Madrid dovesse scomparire, i tifosi del Real diventerebbero prima tifosi del Betis (27%)… e poi tifosi dell’Atlético de Madrid. Nello scenario opposto, tuttavia, solo il 4% diventerebbe tifoso del Real Madrid. I blancos vincono tra i tifosi del Betis e, nel caso del Valencia, è la sua seconda squadra a dominare. I tifosi del Valencia sceglierebbero il Levante (33%).

Sul fronte opposto, alla domanda su quale squadra farebbero sparire dalla mappa, gli intervistati si sono quasi trovati a pari merito tra il Barcellona e il Real Madrid, a differenza di quando è stato chiesto loro quale fosse la loro squadra preferita, dove (in quel caso) ha vinto il Real Madrid. Il 34% degli spagnoli ha affermato che farebbe sparire il Barcellona dalla mappa, la stessa percentuale che farebbe sparire il Real Madrid dalla mappa. I tifosi del Betis sono gli unici a concentrare la loro rabbia su un’alternativa diversa da Real Madrid e Barcellona. I Verdiblancos eliminerebbero il Siviglia (47%), con il Barça (24%) e il Real Madrid (18%) come seconda e terza opzione nel loro “odio”.