Il Psg inizia a sentire la stanchezza, il Bayern ha passeggiato vincendo 2-1 in Francia (Rmc Sport)

Il Psg perde 2-1 contro il Bayern Monaco in Champions, accusando la stanchezza delle troppe partite giocate.

Rmc Sport scrive:

Dopo questa battuta d’arresto, i campioni d’Europa hanno spiegato di aver sentito la stanchezza legata al numero elevato di match. Il Psg non perdeva così dallo scorso 13 luglio negli Stati Uniti (3-0), in finale al Mondiale per club contro il Chelsea. Quattro mesi dopo la doppietta di Cole Palmer, cadono al Parco dei Principi. Surclassati nel primo tempo, i parigini sono stati sopraffatti dalla forza collettiva dei bavaresi, che hanno passeggiato per quasi quarantacinque minuti segnando due volte grazie a Luis Diaz, autore di un fallo su Achraf Hakimi, che è uscito piangendo con una caviglia gonfia. I campioni francesi hanno riconosciuto la superiorità del loro avversario, assicurando che non erano in pieno possesso dei loro mezzi.

«Abbiamo affrontato una squadra che stava bene fisicamente. Sono stati migliori di noi. Tanti dei nostri non sono in forma, al 100%. Io sono uno di loro» ha dichiarato Marquinhos. «La sequenza ravvicinata delle partite fa male e sto iniziando a sentirlo», commenta Barcola.

L’Equipe, nelle pagelle del match, ha dato voto 3 alla prestazione dell’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia:

Prima a sinistra, poi a destra, il georgiano non è mai riuscito a dar peso alla partita. La sua prima buona occasione è arrivata solo dopo l’ora di gioco. Non è un buon momento per l’ex Napoli, lontano dal suo miglior livello.