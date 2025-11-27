Il Newcastle sporge denuncia all’Uefa e alla polizia francese: «Trattamento inaccettabile a Marsiglia»

La polizia ha fatto ricorso a una forza eccessiva e sproporzionata ha usato spray al peperoncino, manganelli e scudi (Rmc Sport)

Il Newcastle denuncia ufficialmente i maltrattamenti subiti dai suoi tifosi allo Stade Vélodrome dopo la sconfitta contro l’Olympique de Marseille in Champions League. Il club critica l’uso eccessivo della forza da parte della polizia francese e annuncia denunce formali alla UEFA e alle autorità locali. I tifosi, nonostante la detenzione forzata e gli episodi di violenza, sono rimasti calmi e disciplinati. L’incidente riapre ferite storiche legate alle trasferte inglesi a Marsiglia, a otto anni dagli scontri di Euro 2016. Lo scrive Rmc Sport

La denuncia del Newcastle all’Uefa

“Esporremo formalmente le nostre preoccupazioni alla Uefa, all’Olympique de Marseille e alla polizia francese. Ciò in merito al trattamento inaccettabile riservato ai nostri tifosi da parte della polizia allo Stade Vélodrome dopo la partita di Uefa Champions League di martedì”. Lo ha dichiarato il club di Premier League in una nota pubblicata sul suo sito web. “Dopo il fischio finale, i nostri tifosi sono stati tenuti a rimanere nello stadio per un’ora. Su istruzione delle autorità locali, per garantire la loro sicurezza all’uscita dallo stadio. […] Nonostante il risultato deludente, i nostri tifosi sono rimasti di buon umore e hanno atteso pazientemente e senza incidenti durante il periodo di detenzione.”

La Polizia di Marsiglia sotto accusa dopo il match con il Newcastle

Pur elogiando il comportamento rispettoso dei suoi tifosi dopo gli scontri tra i sostenitori delle due squadre a Marsiglia lunedì sera, il Newcastle ha duramente criticato la risposta della polizia dopo la partita. “Una volta liberato il primo gruppo di tifosi, la polizia ha fatto ricorso a una forza eccessiva e sproporzionata per impedire al resto dei nostri tifosi di avanzare. Ciò ha incluso l’uso di spray al peperoncino, manganelli e scudi, e numerosi tifosi sono stati aggrediti indiscriminatamente dalle forze dell’ordine”, ha affermato ulteriormente il Newcastle. “Molti tifosi erano visibilmente turbati, in particolare nella parte alta del settore ospiti, dove sono diventati evidenti spintoni e spintoni. Il nostro staff ha immediatamente contattato la polizia, ma questo ha avuto solo un impatto limitato sulle loro tattiche eccessive.” Prima di concludere con le denunce ufficiali alle autorità: “Chiederemo alla Uefa, all’Olympique de Marseille e alle autorità locali di indagare ufficialmente sulla questione per trarre insegnamento da questo incidente e impedire che questo comportamento si ripeta”.