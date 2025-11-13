Ha un'età media di 28,2 anni, due anni fa il Napoli era l'ottava squadra più vecchia con un'età media di 26 anni. L'arrivo di Conte ha portato calciatori affermati e più “anziani”

Transfermarkt ha pubblicato la classifica aggiornata dell’età media delle rose della Serie A, basandosi sull’età media dei giocatori impiegati finora in stagione. Il Napoli è la seconda squadra più vecchia della Serie A, la prima è la Lazio (Transfermarkt). Due anni fa era l’ottava squadra più vecchia del campionato italiano.

In testa troviamo il Parma di Cuesta, che con un’età media di 24,5 anni si conferma il club più “verde” del campionato. Seguono Lecce (24,7) e Cagliari (25,0).

Dall’altra parte della classifica, invece, le squadre più vecchie sono Lazio (28,3), Napoli (28,2) e Inter (27,8).

La classifica di Transfermarkt e la posizione del Napoli

Parma Calcio – 24,5

Us Lecce – 24,7

Cagliari Calcio – 25,0

Como 1907 – 25,5

Genoa CFC – 25,6

Juventus FC – 25,7

US Sassuolo – 25,7

Hellas Verona – 25,8

Atalanta – 25,8

Udinese Calcio – 26,0

As Roma – 26,1

Ac Milan – 26,5

Acf Fiorentina – 26,7

Bologna FC – 26,7

Pisa Sporting Club – 26,8

Torino fc – 27,2

Us Cremonese – 27,6

Inter – 27,8

Ssc Napoli – 28,2

Ss Lazio – 28,3

La classifica del 2023

Due anni fa. Stessa classifica ma posizioni differenti

Serie A, Napoli dodicesimo per età media della rosa. L’Inter è la squadra più vecchia

Transfermarkt ha pubblicato la classifica dell’età media della Serie A, dalla rosa più giovane alla meno giovane. Il primo posto è del Lecce, dove l’età media dei calciatori è di 23 anni. Sul podio anche Udinese (24 anni) e Frosinone (24.3). Il Napoli è in dodicesima posizione (quindi l’ottava più vecchia), con un’età media di 26 anni. Fanno meglio la Fiorentina (ottava, con un’età media di 25,5), il Sassuolo (nono, 25.6) e il Milan (decimo, 25.7). L’Atalanta è tredicesima (26.2), mentre al sedicesimo posto c’è la Juventus (26.6) seguita dalla Roma (26.7). Penultima in classifica la Lazio, con un’età media di 27 anni. La squadra più vecchia è l’Inter, con un’età media di 28,2 anni, nonostante la squadra di Inzaghi abbia notevolmente ringiovanito la sua rosa.

Un cambio di rotta del Napoli che emerge in maniera netta: l’arrivo di Conte ha portato con sé una predilezione per calciatori affermati e più avanti con l’età, alzando di fatto l’età media complessiva. Per un club, che ha fatto dello scouting e del player trading virtuoso un marchio di fabbrica, è stata una virata netta. Scelta conservativa, arrivata dopo il disastro post-Spalletti.