Il Ct della Palestina: «Ogni messaggio che arriva di notte è un famigliare morto»

El Paìs ha intervistato Ehab Abu Jazar: "Il calcio è una piattaforma per raccontare la nostra storia, l'ultimo motivo che abbiamo per sorridere"

Ehab Abu Jazar ha 45 anni, è cresciuto tra Khan Yunis e il valico di frontiera di Rafah. Ed è il commissario tecnico della nazionale di calcio palestinese (fuori dal Mondiale per un nulla). “La sua storia – scrive El Paìs che l’ha intervistato – incarna la complessa realtà di un Paese in conflitto: la resilienza di fronte al dolore della perdita e della distanza, la speranza che nasce in mezzo alla distruzione e la forza che lo sport può dare a un intero popolo”.

“Sono cresciuto durante la Prima Intifada , nel 1987, quando avevo solo sette anni. Tutto intorno a noi ci incoraggiava a esprimere la nostra identità palestinese, e il calcio è diventato molto più di un semplice gioco per me. Ha plasmato il mio carattere, la mia vita e il mio percorso. La mia prima partita ufficiale con lo Shabab Rafah rimane il momento più significativo della mia vita: ha segnato l’inizio del mio legame professionale con il gioco e con i tifosi. La maggior parte dei membri della mia famiglia erano atleti; avevamo persino una squadra di famiglia che gareggiava nei tornei della comunità”.

“Per noi, il calcio era una forma di libertà. Ci permetteva di sfuggire alle restrizioni dell’occupazione e di immaginare una Palestina diversa e migliore . Non si trattava solo di vincere le partite, ma di sentirci vivi e visibili in un mondo che cercava di metterci a tacere”.

Il 7 ottobre 2023, il giorno dell’attacco terroristico di Hamas che ha innescato l’ultimo terribile conflitto con Israele “ero a casa a Ramallah. Mi sono svegliato e ho visto le immagini uscire e, onestamente, eravamo terrorizzati. Sapevamo che la reazione di Israele sarebbe stata estremamente violenta e disumana. Quello che sta accadendo a Gaza è un genocidio in tutti i sensi”.

“Ho sempre vissuto in Palestina. Sono nato e cresciuto a Gaza e me ne sono andato nel 2009 per giocare con Hilal Al-Quds e Al-Am’ari. La nostra casa di famiglia a Gaza, la casa che abbiamo costruito con amore, è stata completamente distrutta da questa guerra. Non esiste più. La guerra ha cambiato tutto: la città, il paesaggio, le strade dove siamo cresciuti. Mantengo contatti costanti con la mia famiglia. Mia madre è ancora a Gaza e i miei fratelli ora vivono in tende a Khan Yunis. Questa realtà mi spezza il cuore ogni giorno”.

Nessun palestinese si sente veramente al sicuro. Anche chi vive fuori Gaza vive nella paura e nell’ansia. Ogni volta che sento parlare di bombardamenti in certe zone, il mio cuore si ferma, perché conosco persone del posto: familiari, amici. A Gaza siamo tutti connessi; ogni esplosione è una cosa personale”.

“Non si può isolare un giocatore palestinese da ciò che accade intorno a lui. Cerchiamo invece di trasformare quel dolore in motivazione. Ma i momenti più difficili sono quando arrivano i messaggi a mezzanotte: portano quasi sempre brutte notizie. Durante questa guerra, ho perso mio padre; ho ricevuto la notizia nel cuore della notte. È stato devastante. I messaggi durante la guerra spesso significano perdite: una morte, un bombardamento, distruzione. Ogni notifica ti fa fermare il cuore per un attimo”.

“Rappresentiamo il popolo palestinese e giochiamo per suo conto. Io sono uno di loro e ho perso la mia casa come tanti altri. Abbiamo pagato un prezzo altissimo. Abbiamo perso anche grandi figure del calcio palestinese, come Hani Al-Masdar, il mio assistente nella squadra olimpica, e Suleiman Al-Obeid , un giocatore leggendario e caro amico morto in cerca di cibo.  Suleiman Al-Obeid era uno dei nomi più brillanti del calcio palestinese: un vero gioiello. Era umile, talentuoso e molto amato. La sua perdita è incolmabile”.

“Per noi, il calcio è molto più di un gioco. È una piattaforma per raccontare la nostra storia, per dare alla nostra gente un motivo per sorridere. In tempi in cui tutto è distrutto, il calcio diventa uno stile di vita”.

