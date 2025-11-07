Il campione del mondo dei 200 rana fa lezioni private al suo circolo per 80 euro

Quest’estate i soci del Club Natació Tarraco potevano fare lezioni private di nuoto con Carles Coll, ovvero il miglior nuotatore spagnolo, e attuale campione del mondo in carica nei 200 metri rana (in vasca corta). Per la modica cifra di 80 euro l’ora o 50 euro per mezz’ora. “È stato un enorme successo”, racconta El Mundo. “Nuotatori e triatleti della zona di Tarragona hanno persino formato gruppi per ascoltare le sue spiegazioni, e non aveva un solo orario libero nel suo programma.

“La verità è che non l’ho fatto per i soldi. Avevo partecipato ai Campionati del Mondo, ero in vacanza con un amico in Indonesia e, una volta tornato a casa, avevo qualche settimana libera. A nessuno dispiace guadagnare un po’ di soldi, ma le lezioni mi hanno aiutato soprattutto a tornare in acqua e a condividere tutto quello che so sul nuoto. Ho pensato che fosse bello rispondere alle domande, dare consigli e aiutare gli altri a migliorare”, racconta Coll al giornale spagnolo.