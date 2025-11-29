Il Bari dei De Laurentiis è un disastro: perde 5-0 a Empoli, Luigi De Laurentiis obiettivo della contestazione

Il Bari ora è quartultimo in classifica con 13 punti. Peggio hanno fatto solo la Sampdoria che ne ha 10, il Pescara 9 e lo Spezia 8. A pari punto col Bari c’è il Sudtirol. La squadre dei De Laurentiis è contrastatissima in città. A Bari non ne possono più di loro ma l’imprenditoria locale strepita e basta, i piccioli per rilevare il club non li sborsa. E allora l’agonia è destinata a durare ancora a lungo. C’è una famiglia De Laurentiis a Napoli e un’altra a Bari. Le due famiglie non hanno alcun punto di contatto. A Bari è andata decisamente peggio. È solo una succursale impresentabile del fratello maggiore napoletano che invece è uno dei club più solidi d’Italia sia dal punto di vista tecnico che da quello economico-finanziario.

In settimana, il Bari aveva persino cambiato l’allenatore: fuori Caserta e dentro Vivarini. È andata persino peggio. Il Bari è stato umiliato a Empoli: 5-0. La cronaca di Repubblica Bari si conclude così:

Squadra fischiata e insultata dai tifosi e attesa giovedì 4 dicembre dalla trasferta sul campo della Juve Stabia. Prima è in programma la conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis, al centro della contestazione. Evitare di affondare ancora è l’input a una realtà senza anima.

Il Corriere del Mezzogiorno invece:

Finisce male, malissimo per il Bari. A Vivarini l’arduo compito di provare a mettere le cose a posto mentre c’è timore di una immediata e nuova contestazione al rientro della squadra.

Tuttobari ricorda che:

Il disastroso 5-0 subito al “Castellani” di Empoli assume un risvolto negativo storico per il Bari. Infatti i galletti non subivano tale passivo da ben 64 anni, quando la Lazio rifilò una sonora cinquina al collettivo biancorosso nella sfida del campionato cadetto andata in scena al “Flaminio” di Roma il 26 novembre 1961.