Il Barcellona preso a pallate dal Chelsea. El Mundo: “Squadra irriconoscibile, una delle peggiori partite”

Lo 0-3 di Londra scatena le critiche dei quotidiani spagnoli. Mundo Deportivo: "Il Barça aveva segnato in 53 gare consecutive fino a ieri... ora sarà molto complicato finire tra le prime otto"

Era già da qualche tempo che i meccanismi spettacolari del Barcellona stavano dando segnali di rottura. E le serate europee di Champions League stanno confermando che gli ingranaggi blaugrana sono sempre più predisposti all’inceppo. Dopo il deludente 3-3 in Belgio contro il Club Brugge, i catalani guidati da Hans Flick hanno incassato ieri una sonora sconfitta allo “Stamford Bridge” contro il Chelsea: un 3-0 che in Spagna ha generato critiche severe da parte degli addetti ai lavori.

El Mundo: Barcellona irriconoscibile

“Ci sono notti in cui tutto va male e per il Barça è stato così allo Stamford Bridge. Una squadra irriconoscibile, priva della fiducia e della forza per ribaltare una partita che non aveva mai avuto a proprio favore”, scrive il Mundo. “La squadra di Hansi Flick sembrava una squadra piccola, incapace di trovare una via d’uscita dalla morsa soffocante imposta dal piano di gioco di Enzo Maresca”, aggiunge.

Il Chelsea è riuscito a sbloccare la gara grazie ad un autogol di Koundé al 27′, poi ha raddoppiato con Estevao al 55′ e chiuso i conti con Delap (73′). Un dilagare figlio anche dell’espulsione di Araujo nel finale di primo tempo. Ma l’inferiorità numerica – così come le numerose defezioni – non può rappresentare un alibi per una serata in cui il Barcellona ha praticamente assistito inerme al dominio degli avversari.

“Una delle peggiori partite negli ultimi anni”

Il Barcellona si trova oggi in 15esima posizione con un bottino di 7 punti, a 2 lunghezze di distanza dall’ottavo posto valevole per la qualificazione diretta agli ottavi. “Con questa sconfitta, per il Barça finire tra le prime otto della fase a gironi di Champions League sarà ora molto più difficile”, sottolinea il Mundo Deportivo. Che poi definisce quella a Londra come “una delle peggiori partite giocate dal Barcellona negli ultimi anni, sia individualmente che collettivamente”.

Lo stesso giornale catalano sottolinea poi che la sconfitta senza reti segna un record in negativo per la gestione Flick. “Il Barça aveva segnato in 53 gare consecutive fino a ieri. Dal 15 dicembre 2024, nella vittoria per 1-0 del Leganés al Camp Nou, il Barça non aveva mai mancato il gol in nessuna partita”.