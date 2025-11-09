I social vomitano #Conteout: ma non erano gli stessi che lo volevano a tutti i costi il giorni della festa?

Il Napoli perde per 2-0 contro il Bologna e sui social i tifosi scoppiano contro Conte. Il #ConteOut spopola:

Con un ragazzino di 17 anni in porta non abbiamo mai tirato. Perché ormai il Napoli non tira più, non ha idee né gioco. Il peggior calcio d Europa! #conteOUT

Anadava cacciato almeno un mese fa… ma l’uomo col parrucchino, essenza della napoletinità becera, analfabeta, ignorante, incompetente e stupida, deve ancora regalare “emozioni” come sta facendo a Bologna #ConteOut

#BolognaNapoli

Un Bologna imbottito di ragazzi, senza 6 titolari, 2 perni out e Conte fa il vigile urbano che a Napoli non si sono mai visti.

Siamo primi!

STICAZZI!

0-0

Gioco schifoso, un pari oggi è una sconfitta.

Una sconfitta sarebbe da #ConteOut. pic.twitter.com/YHgV6uB8rd — Lello Pinto (@Raffael09417931) November 9, 2025

#BolognaNapoli Conte già lo immagino a fine partita ‘Abbiamo preso 2 gol da polli, perché POLLI siamo, io ovviamente no’. Figura di merda colossale vs un Bologna che vende i migliori, il Napoli li compra ma col parrucchino è notte fonda. #ConteOut immediatamente. ADL