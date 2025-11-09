Home » Cultura e società » Mondo tifo

I social vomitano #Conteout: ma non erano gli stessi che lo volevano a tutti i costi il giorni della festa?

Qualcuno torna a scrivere del parrucchino. “Non un tiro in porta”. “Doveva essere cacciato un mese fa”. Il tifoso è mobile, altro che la donna

Conte formazioni ufficiali napoli #Conteout

Il Napoli perde per 2-0 contro il Bologna e sui social i tifosi scoppiano contro Conte. Il #ConteOut spopola:

Con un ragazzino di 17 anni in porta non abbiamo mai tirato. Perché ormai il Napoli non tira più, non ha idee né gioco. Il peggior calcio d Europa! #conteOUT

Anadava cacciato almeno un mese fa… ma l’uomo col parrucchino, essenza della napoletinità becera, analfabeta, ignorante, incompetente e stupida, deve ancora regalare “emozioni” come sta facendo a Bologna #ConteOut

#BolognaNapoli Conte già lo immagino a fine partita ‘Abbiamo preso 2 gol da polli, perché POLLI siamo, io ovviamente no’. Figura di merda colossale vs un Bologna che vende i migliori, il Napoli li compra ma col parrucchino è notte fonda. #ConteOut immediatamente. ADL

#BolognaNapoli Dopo questo SCHIFO addirittura rimpiango Mazzarri. Ho detto quasi tutto! 2-0 senza che il Napoli abbia fatto un SOLO tiro in porta. #ConteOut.
Pensate se questa squadra fosse allenata da uno come #Sarri #DeZerbi quanti goal potrebbe fare,ed invece siamo allenati da l’allenatore più fortunato che sia mai esistito. #Conteout #ForzaNapoliSempre #Aurelioliberaci
Che schifo, 0 gol in 3 partite. #Conteout da stasera sinceramente. Zero gioco zero vittorie. Dopo un mercato da quasi 200 milioni sto campionato ridicolo avresti dovuto dominarlo invece te fai umilia da Cambiaghi, Lucumi, Dallinga…ma per favore
Non ce la faccio più a vedere una squadra impostata con il gioco che non è un gioco di un allenatore che è assolutamente una nullità, incredibilmente ritenuto fra i migliori al mondo, forse da incompetenti più incompetenti e incapaci di lui #ConteOut
#Conteout #BolognaNapoli BASTA FIGURA DI MERDA VATTENE VIAAA dopo 350 milioni
Stiamo giocando 5 vs 15. Vorrei una GOLEADA giusto per prendere a calci nei denti a sto’ cesso di #ConteOut.
