I nazionali inglesi indossano le scarpe Nike che aiutano a sentirsi calmi e concentrati (Athletic)

Il concetto di ricerca di guadagni marginali nello sport d’élite non è una novità. Forse però si sta andando un attimo oltre. La nazionale inglese sta cercando di arrotondare – racconta The Athletic – indossando delle nuove scarpe Nike che, secondo l’azienda, sono state progettate tenendo conto delle neuroscienze. Cioé?

Cioè: secondo Nike sono scarpe “in grado di alterare la mente. Aiutato gli atleti a sentirsi calmi, concentrati e presenti“, e servono “per aiutare gli atleti a mantenere la propria mentalità prima e dopo la gara”.

Nike afferma che i nodi di schiuma “consentono loro di agire come pistoni e cardani mentre gli atleti si muovono” e aumentano la consapevolezza sensoriale dell’atleta dei propri piedi a terra, contribuendo a “eliminare le distrazioni e migliorare la concentrazione”.

Si chiamano “Mind 001 e Mind 002”, e Nike ha impiegato più di 10 anni per svilupparle, nientemeno. Il segreto starebbe appunto in quei 22 piccoli nodi su ogni suola. “Nike Mind è un nuovo concetto di calzatura sensoriale che aiuta a risvegliare il piede, il corpo e la mente”, ha affermato Eric Avar, direttore creativo di Nike – “Rappresenta un nuovo paradigma di performance e di come possiamo potenzialmente migliorare gli atleti in futuro”. E’ “scientificamente dimostrato che attivano aree sensoriali chiave del cervello attraverso la stimolazione della pianta del piede”.

“Mi hanno detto che possono concentrarsi meglio durante le riunioni se indossano queste scarpe e spero che ci credano”, ha detto Tuchel quando gli è stato chiesto il suo parere. “Forse la cosa più importante è che ci credano. Non conosco la scienza che c’è dietro. Ma tutti i giocatori le indossano”.

Ovviamente saranno sul mercato per tutti. Da gennaio 2026, con il modello slip-on Mind 001 al prezzo di 95 dollari.