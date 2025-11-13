I calciatori sono un brand, per la pubblicità è più importante il numero di follower delle prestazioni in campo

Nel pieno del ricambio generazionale, la Francia del calcio punta a costruire nuove stelle anche fuori dal campo. Frank Hocquemiller, esperto d’immagine e di pubblicità di molti giocatori, spiega che la gestione del brand personale è ormai una parte decisiva della carriera. Tra strategie, social media (follower) e contratti pubblicitari, pochi riescono davvero a emergere. Per farlo servono talento, disciplina e una reputazione impeccabile dentro e fuori dal campo. Hocquemiller è stato intervistato da Rmc Sport

In cosa consiste il tuo ruolo con i giocatori?

“Devi determinare l’immagine attuale della personalità o del giocatore che rappresenti e lavorare con loro per definire l’immagine che vogliono proiettare. Questo è il primo passo. Devi anche analizzare se la loro immagine attuale riflette chi sono veramente e l’immagine che vorrebbero avere. Una volta completata questa valutazione con il giocatore, si implementano strategie, a volte benefiche, a volte che coinvolgono la stampa, foto, riviste e interviste. I social media sono ovviamente cruciali, poiché ora sono la piattaforma numero uno per un atleta di alto livello. La loro presenza sui social media deve anche essere allineata alla strategia generale definita per raggiungere l’obiettivo prefissato. È uno sforzo quotidiano che richiede una quantità significativa di tempo. Inizialmente, non genera alcun fatturato. Ma l’obiettivo è che un giorno l’immagine del giocatore diventi commerciabile, permettendoci di ottenere contratti pubblicitari per lui. È lì che guadagneremo”.

Per raggiungere questo obiettivo, sono pochissimi coloro che vengono scelti…

“Sì, pochissimi, pochissimi. Quando parli con atleti di alto livello, di qualsiasi sport, sembrano tutti pensare di poter apparire nell’ultima pubblicità di Louis Vuitton. La realtà è un po’ diversa. In due modi. Pochissimi vengono scelti, quindi spesso si nota il divario tra la realtà del mercato e ciò che l’atleta ha in mente, o ciò che il suo entourage ha instillato in loro. È allora che chiedo loro di dirmi chi si occupa di pubblicità e cosa fa nel suo campo. Per non parlare dei giocatori all’estero. E poi, naturalmente, faranno qualche nome, e questo sarà un argomento per noi per dimostrare loro che i prescelti sono così pochi che non possono permettersi di sbagliare. Non ci si può permettere di sbagliare nemmeno in campo. Bisogna essere i migliori ogni giorno, sempre, altrimenti si viene fatti a pezzi. Purtroppo, è così”.

Per far conoscere un giocatore, basta ancora una bella intervista su un quotidiano generalista o i social network (alias follower) sono diventati essenziali?

“Funziona ancora, e per fortuna, perché siamo molto legati all’immagine, al talento e alla realtà delle cose. Ora, i social media hanno praticamente travolto tutto. Oggi, i marchi guardano al numero di follower , spesso con giocatori che non stanno rendendo altrettanto bene in campo. È una corsa ai follower. Quando si negozia un contratto con un marchio, ci sono sempre tre domande. Non quattro, non due, ce ne sono tre. La prima domanda è, ovviamente, la situazione attuale e i precedenti della celebrità sportiva che stanno cercando di vendere. La seconda domanda, immediatamente successiva, riguarda i social media. Quanti follower? Hanno un account Instagram? Come lo gestiscono? E poi la terza domanda, anch’essa logica, è se questo giocatore nel settore target abbia già fatto qualcosa per un altro marchio. I marchi non vogliono rimanere indietro e vogliono una sorta di esclusività di settore”.

È molto controllato…

Tutto ciò che fanno i giocatori è importante . Quando vanno a una festa di lancio perché gli piace, perché c’è sfarzo e glamour, perché è una bella serata in un posto meraviglioso, non diciamo loro di non andarci, ma dobbiamo avvertirli. Se vai da qualche parte, sarai associato a quel marchio e in futuro, quando si tratterà di trovare un contratto retribuito, questo sarà un ostacolo importante. E spesso non se ne rendono conto.

Dal punto di vista del marketing, un’azienda internazionale è in assoluto la migliore?

“Un giocatore che non è un giocatore internazionale non ha futuro nel marketing. Questo è un punto importante che deve essere assolutamente compreso. Un altro fattore da considerare per un giocatore francese, ad esempio, è se gioca per il Psg . Anche se il Psg ha recentemente raggiunto risultati incredibili guadagnandosi il rispetto in altre città, per un giocatore del Psg, ottenere pubblicità a livello nazionale è ancora complicato a Marsiglia, ad esempio, e i marchi ne tengono conto. Mentre se il giocatore è nella nazionale francese, è più semplice perché rappresenta il suo paese. Chi ha beneficiato enormemente di questo è Thierry Henry . Non è stato quasi associato a nulla durante i suoi anni al Monaco, poi è andato all’estero ed è diventato il perfetto rappresentante francese”.