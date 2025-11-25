Hojlund: «Vogliamo giocare la Champions il più a lungo possibile»

Hojlund intervistato a Sky Sport un’ora prima del fischio d’inizio di Napoli-Qarabag.

«È importante per noi risalire la classifica in Champions, vogliamo giocarla il piano a lungo possibile, oggi abbiamo un’occasione importante per fare i tre punti».

«Mi piace giocare la Champions, i miei numeri sono buoni, voglio continuare la Champions e a segnare gol per aiutare la squadra».

Cinque anni fa, la morte di Maradona.

«È speciale giocare in questo stadio, ancor più visto che oggi sono passati cinque anni dalla sua morte. È una giornata speciale, speriamo di renderla più speciale vincendo oggi».

Hojlund cecchino da Champions: 7 gol su 15 tiri, una percentuale del 47% (Corsport)

Il Napoli aspetta il Qarabag che non è affatto la cenerentola della Champions come crede chi segue il calcio a occhi chiusi e orecchie tappare. Il Napoli ha vinto una partita su quattro e lo ha fatto grazie alla doppietta di Hojlund contro lo Sporting Lisbona in quella che rimane la miglior partita dell’esperienza napoletana di De Bruyne.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Sta bene, stanno tutti bene. E ora, non resta che ritrovare il gol smarrito con il Napoli il 5 ottobre, una vita fa: domani saranno 51 giorni. Tanti. Troppi per una faccia da Champions come Rasmus Hojlund, un tipo da grandi numeri, davvero interessanti in generale e figurarsi in una competizione del genere: ha segnato 7 gol in 9 presenze dall’inizio della stagione 2023-2024, quella dell’esordio tra i re d’Europa, e dall’epoca la sua percentuale realizzativa è la migliore tra tutti i giocatori con almeno 10 tiri tentati nella competizione. Totale: 7 reti su 15, il 47 percento, quasi la metà. Il tiratore scelto, se vogliamo, che tra l’altro ha confermato anche da queste parti di avere il tocco magico da Champions: suoi i due gol in calce all’unica vittoria del Napoli in quattro giornate della fase campionato, contro lo Sporting Lisbona.