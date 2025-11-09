Hojlund e il mal di gol del Napoli (Corsera)

Il Napoli non segna più, segna poco, fa fatica davanti, Hojlund senza De Bruyne si è smarrito. Oggi alle 15 a Bologna potrebbe ritrovarsi. Conte lo spera.

Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Il gol per il Napoli è diventato un’urgenza, in questa stagione sono arrivati col contagocce. E non solo per l’appannamento del danese — ha avuto anche un infortunio — ma per l’asfissia dell’intero reparto. Gli esterni corrono ma incidono poco negli ultimi metri. Il dato non è confortante: 4 reti da Anguissa, altrettante da De Bruyne e Mctominay, zero dagli uomini di fascia. Neres e Politano in primis. Il brasiliano conta 305 giorni di astinenza, intervallati da infortuni e spezzoni di partita. Politano è fermo al 30 marzo 2025, gol al Maradona contro il Milan: 220 giorni. Anche Lang non ha ancora trovato la via della rete da quando è arrivato a Napoli. Probabile che Conte riproponga titolare Elmas che in Champions si è mostrato più imprevedibile.

La coppia perfetta del Napoli è durata poco, l’infortunio di De Bruyne ha tolto smalto alla squadra di Conte, ma ha soprattutto reso opache le prestazioni di Hojlund, che appena arrivato aveva sorpreso per l’attacco alla profondità e per i gol. Senza questi ultimi — i suoi mancano da più di un mese — è complicato vincere.

Senza De Bruyne, il Napoli chiede a Hojlund di reinventarsi (Corsport)

Rasmus Hojlund, il danese delle meraviglie, che ci aveva subito abituati bene arrivando a Napoli a suon di gol, ora sembra essersi fermato. “Conte aveva saputo esaltarlo subito e KDB era stato abile nell’intercettare le sue esigenze tecniche. La coppia perfetta durata troppo poco. Così, dopo il primo mese esaltante, intervallato dalle reti anche con la Danimarca, è arrivato ottobre e c’è stato lo stop, una frenata inevitabile che Hojlund non aveva previsto”.

Da quando è rientrato dall’infortunio è ancora a secco di gol, una condizione che è ovviamente legata all’assenza di Kevin De Bruyne, i due infatti avevano trovato feeling e il modo di giocare insieme per far fruttare al massimo le proprie qualità. Ora a Rasmus tocca reinventarsi, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il danese sta ricevendo tanti consigli dal mister ed è arrivato il momento di metterli in pratica:

“Il Napoli ha cambiato pelle. Senza De Bruyne è tornato al 4-3-3, ha aggiunto un altro esterno a sinistra – con McTominay tornato mezzala – e ora chiede a Hojlund anche cose diverse, le stesse per cui Lukaku era e tornerà a essere maestro. Rasmus ci sta mettendo del suo, si impegna tanto e lavora in allenamento, ascolta i consigli di Conte e già domani, al Dall’Ara, dove ha già segnato nel 2023 con l’Atalanta, vorrà convertire in gol le sue indicazioni. Bisognerà legare il gioco senza snaturarsi. Giocare di sponda, accorciare e poi sprintare per offrire profondità ai compagni. Agli altri il compito di servirlo a dovere. Basta poco per riaccendersi”.