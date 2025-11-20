Hamilton risponde a Elkann: «Io penso sempre a guidare, pure mentre dormo»

Alla fine, con molta calma, Lewis Hamilton ha risposto a John Elkann. Ha risposto alla reprimenda presidenziale “pensino più a guidare e meno a parlare”. Figurarsi se Hamilton se la faceva passare. Perà il campione della Ferrari è rimasto sul diplomatico, scrive il Times. “Mi sveglio pensando alla guida, ci vado a dormire pensandoci, e ci penso anche mentre dormo. Più che altro, devo concentrarmi sul riuscire a staccare di più. È stato un anno davvero pesante”.

“È stato l’anno più impegnativo che abbia mai avuto. Sono stato al lavoro più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altro team prima. C’è stato così tanto da fare e così tanto da imparare. È sicuramente dura quando lavoriamo tutti per qualcosa e poi ti ritrovi a dover rinunciare. È come se stessimo scalando una montagna e poi arrivi al weekend, e in un certo senso scivoli indietro di qualche passo o dieci passi, e poi devi risalire e riprovare la volta successiva.”

Hamilton ha poi detto che lui ed Elkann si sentono settimanalmente e che hanno un “ottimo rapporto”. “È una cosa enorme, è un’organizzazione enorme. Ci sono così tante parti in movimento. Non puoi risolvere tutto con un clic. Ci vuole tempo. Certo, non è stato quello che nessuno di noi voleva in termini di stagione, con i problemi che abbiamo avuto e i risultati che abbiamo ottenuto. Abbiamo semplicemente continuato a spingere, a tutto gas. Ma credo che mi abbia semplicemente ricordato quanto sono resiliente. Ho sostenuto questa squadra al 100% e sostengo me stesso al 100%. So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico, e non vedo l’ora che arrivi quel momento perché mi piacerebbe vedere cosa scriverete dopo. Credo davvero che sia quello che succederà. Non lo perderò di vista, nemmeno nei giorni difficili che abbiamo avuto”.