Hamed Traoré a Marsiglia ha giocato una partita e poi è entrato nel calvario degli infortuni muscolari (L’Equipe)

Dal 12 settembre è scomparso dai radar delle convocazioni e Paixao gli ha rubato il posto da ala sinistra.

Hamed Junior Traoré è arrivato a Marsiglia dal Bournemouth, dopo un prestito all’Auxerre nella scorsa stagione in cui aveva fatto bene e contribuito alla salvezza del club. Ma ha giocato una sola partita con il Marsiglia, vittima di una lesione muscolare da cui non riesce a riprendersi e non si sa quando l’ex Napoli potrà tornare in campo.

Hamed Traoré non riesce a riprendersi dagli infortuni muscolari

L’Equipe scrive:

Ottantasei minuti. E basta. Arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, insieme ad altri cinque (Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren e Matt O’Riley), Hamed Junior Traoré ha giocato molto poco. E’ arrivato a Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Ma dal 12 settembre, match contro il Lorient, è scomparso dai radar delle convocazioni.

Ha avuto un infortunio alla coscia destra in allenamento, che lo ha privato della prima parte di partite tra campionato e Champions League, e Igor Paixao ha preso il suo posto. Inizialmente, l’ex giocatore dell’Auxerre avrebbe dovuto riprendersi gradualmente nel mese di ottobre, prima di candidarsi nuovamente per un posto tra i convocati.Un programma di recupero era stato persino deciso in consultazione con lo staff medico. Ma Traoré ha avuto una ricaduta e. nonostante abbia ripreso ad allenarsi nelle ultime settimane, a volte sente ancora dolori muscolari e non si sa quando potrà tornare in campo. Ora Roberto De Zerbi spera di recuperare la sua ala il prima possibile anche se lo staff medico non vuole correre rischi con lui in un momento in cui l’infermeria si sta svuotando.