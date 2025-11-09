Giaccherini: «Il Napoli ha subito il contraccolpo del gol. Hojlund troppo solo davanti»

Il Napoli non riesce più a segnare e perde ancora in trasferta, cedendo nel secondo tempo contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che s’impone per 2-0. La squadra di Conte non segna su azione per la quarta gara di fila. Non accadeva dal dicembre 2023, quando allenava Walter Mazzarri. A discuterne a bordo campo su Dazn c’è Emanuele Giaccherini

«La partita era in equilibrio, con un primo tempo molto tattico e fatto di duelli. Credo che dopo il gol il Napoli abbia perso l’energia anche a livello mentale. Il Bologna ha dominato la partita e il Napoli ha subito il contraccolpo del gol. Hojlund solo davanti si è sbattuto a destra e a sinistra e ha fatto una gran fatica. Quando sono stati inseriti Neres e Lang si è visto qualcosa»

Hojlund troppo solo?

«Partita complicata per Hojlund che ha ricevuto palla solo spalle alla porta, ma non è il suo ruolo congeniale»