Gattuso: «Sinner e Musetti mi riempiono d’orgoglio. Lo sport dà emozione quando uno rappresenta la nostra bandiera»

Nel corso della sua conferenza stampa da Chisinau, il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso non ha parlato solo di attualità calcistica, ma anche di alcuni esempi per i suoi azzurri, in particolare dei due tennisti italiani impegnati nelle Nitto ATP Finals. Un’ondata positiva di tennis che ha coinvolto anche la Nazionale maggiore di Gattuso, che ha commentato le imprese dei tennisti nella conferenza stampa prima di Moldova-Italia: «Sinner mi riempie di orgoglio, ma anche Musetti. Ieri eravamo sul divano con i miei collaboratori e siamo stati fino a mezzanotte a vedere Musetti. Lo sport dà emozione quando uno rappresenta la nostra bandiera».

Gattuso ha aggiunto: «Per me, però, è un motivo di orgoglio vedere i 6-7 milioni di persone che guardano l’Italia ogni incontro: è un dato che chiedo. Vogliamo far rinnamorare la gente. Quell’attaccamento alla maglia e quella voglia non devono mancare mai: da parte della gente li sento anche quando vado in giro per gli stadi e pure i nostri giocatori li devono avere. Tutti abbiamo il desiderio di vedere l’Italia al Mondiale».

I playoff? «Io sono onesto, la mia testa va alla partita di domani e non vado oltre. Voglio vedere la crescita, come si allenano, come stanno bene insieme. Mi aspetto un’altra prestazione importante»