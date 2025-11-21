Froholdt, talentino danese del Porto con clausola da 85 milioni, finisce nel mirino del Napoli

Finora ha realizzato 2 gol in 11 presenze. Anche Roma, Atalanta, Brighton, Bournemouth, Ajax e Lipsia lo seguono. Clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

Victor Froholdt sarà il nuovo centrocampista del Napoli? Le difficoltà fisiche che hanno colpito Anguissa e De Bruyne nelle ultime settimane hanno evidenziato quanto il Napoli abbia urgente bisogno di rafforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato. La società sta valutando diversi profili in grado di offrire qualità immediata e margini di crescita, consapevole che il reparto necessita di nuove energie. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figura anche Victor Froholdt, giovane talento del Porto che, a soli diciannove anni, si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Nato il 25 febbraio 2006, il diciannovenne danese è cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen. Il 23 luglio 2025 è stato ufficializzato il suo trasferimento al Porto per 20 milioni di euro, con un contratto valido fino al 2030. Finora ha realizzato 2 gol in 11 presenze con la formazione portoghese.

Froholdt al Napoli

Queste le parole del giornalista turco Ekrem Konur:

“La giovane stella del Porto Victor Froholdt è finita nel mirino dei principali club europei.

Roma, Napoli, Atalanta, Brighton, Bournemouth, Ajax e Lipsia stanno tutti seguendo da vicino la sua crescita.

Clausola rescissoria: 85 milioni di euro”.

🚨🆕 #FCPorto 🇩🇰

Portarlo però all’ombra del Vesuvio non sarà semplice. Il centrocampista danese ha attirato l’interesse di numerosi club di primo livello, tra cui Manchester United, Tottenham e Atletico Madrid, oltre a Roma e Atalanta in Italia. Per riuscire a spuntarla, il Napoli dovrà muoversi con decisione e provare ad anticipare una concorrenza già molto folta e determinata.

Al Napoli gli infortuni stanno pesando parecchio, condizionando rendimento e rotazioni. Ora resta da capire chi arriverà sul mercato e se verranno aggiunti altri rinforzi per stabilizzare la squadra.