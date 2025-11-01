Firenze non ne può più di questa Fiorentina: in città striscioni di protesta contro squadra, Pioli e Commisso

Nei pressi del Franchi è apparso lo striscione più pesante: “Andate tutti a ca**re... da Rocco all’ultimo, Comune compreso". Intanto, Daniele Pradè è stato sollevato dall’incarico di direttore sportivo

La contestazione a Firenze non accenna a placarsi. Dopo le critiche degli ultimi giorni, nella notte la protesta dei tifosi viola è tornata a farsi sentire in modo deciso, con diversi striscioni comparsi in vari punti della città. Nel mirino, anche Commisso. Clima teso a Firenze: striscioni anche contro Commisso Come riportato da FirenzeViola.it, i messaggi esposti portano la firma della Curva Fiesole e contengono parole durissime rivolte a squadra, allenatore e dirigenza. Alcuni invocano una scossa immediata, altri esprimono un malcontento ormai esploso dopo le ultime prestazioni deludenti della Fiorentina. Al Parterre, uno degli striscioni più eloquenti recita: “Squadra, allenatore, società: siete la vergogna di questa città.” Sul Cavalcavia delle Cure ne è comparso un altro, altrettanto diretto: “Questa città non può più tollerare: squadra e società vi dovete svegliare.” In via Pistoiese, il messaggio è un avvertimento chiaro: “Società, giocatori, allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere.” Mentre nei pressi dello stadio Artemio Franchi è apparso lo striscione più pesante, con un attacco frontale: “Andate tutti a ca**re… da Rocco all’ultimo, Comune compreso.” I messaggi, firmati dalla Curva Fiesole, rispecchiano il malumore nei confronti di una squadra penultima in classifica e capace di conquistare solo 4 punti in 9 partite. Una media da retrocessione. Inoltre, la questione stadio non fa altro che esacerbare la protesta e accendere gli animi. Vedremo come si evolverà la situazione. Nel frattempo Daniele Pradè è stato sollevato dall’incarico di ds. Ecco il comunicato: “Acf Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”. Leggi anche: Pasticcio stadio anche a Firenze: nuovi ritardi nei lavori del Comune e Commisso ci sta ripensando

Come ricostruisce il Corriere Fiorentino:

“Per problemi tecnici la nuova curva Fiesole non sarà pronta neppure per agosto 2026, nel mese in cui la Fiorentina compirà 100 anni. I lavori, dice la sindaca Funaro, dovrebbero «chiudersi nei primi mesi del 2027». Una notizia che ovviamente non ha lasciato indifferente la Fiorentina, che ha espresso «malcontento» e soprattutto ha rimesso in dubbio il suo coinvolgimento”.

“La promessa non mantenuta di aprire la Fiesole adesso cambia le carte in tavola, anche perché nelle stanze viola si chiedono: chi ci garantisce che il primo lotto finirà davvero a inizio 2027? E ancora, visti i ritardi già accumulati nonostante i 4 mesi estivi senza partite, siamo sicuri che il Franchi sarà pronto per il 2029? E la capienza promessa dei 34 mila nel 2026, che fine fa?”