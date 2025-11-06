Ferrari, Leclerc finalmente ottimista: «Podio possibile, e perché non pensare a qualcosa di meglio?»

È un Charles Leclerc finalmente ottimista quello intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio del Brasile, 21esima tappa della stagione 2025 di Formula 1. Dopo una lunga serie di dichiarazioni sommesse, stavolta il pilota monegasco sembrerebbe addirittura credere alla vittoria. Determinante la crescita mostrata dalla Sf-25 nelle ultime gare.

Ferrari, Leclerc predica ottimismo in vista del weekend in Brasile: le sue parole in conferenza

Nonostante non abbia mai ottenuto nemmeno un podio ad Interlagos, Leclerc ci ha innanzitutto tenuto a spendere belle parole per il tracciato sudamericano. «Adoro questo circuito, non è così negativo per me in termini di prestazioni. Per un motivo o per un altro la domenica non è mai andata come volevamo, ma non penso al passato», ha esordito il numero 16 della Rossa. «Sono sicuro che se faremo tutto alla perfezione potremo ottenere il podio per la prima volta a Interlagos. E vedendo quanto può essere folle un weekend qui, perché non pensare anche a qualcosa di meglio?», ha aggiunto con tono sibillino.

«Veniamo qui con speranze moderate, con lo stesso approccio che abbiamo avuto nelle ultime gare. Per noi è importante non lasciarci trasportare dagli aspetti positivi che abbiamo riscontrato in Messico e ad Austin. Sappiamo che sono dovuti a delle esecuzioni perfette da venerdì a domenica: è estremamente difficile ripetersi, e lo è ancora di più quando le condizioni sono così difficili da prevedere come in Brasile. Concentriamoci sul nostro lavoro, come abbiamo fatto ultimamente. Nelle ultime due settimane ha pagato, sono molto fiero di quello che abbiamo fatto negli ultimi due weekend», ha continuato il monegasco.

Negli ultimi quattro appuntamenti iridati, la Ferrari si giocherà il secondo posto della classifica costruttori con Mercedes e Red Bull. «Penso che sarà una battaglia molto ravvicinata. Mi aspetto che la Mercedes sia molto forte in Nevada (prossimo Gp a Las Vegas, ndr): erano fortissimi l’anno scorso e sono certo che lo saranno quest’anno. Nelle altre piste penso che saremo vicini. C’è anche la Red Bull, con Max (Verstappen, ndr) che sta andando fortissimo dopo gli aggiornamenti, quindi sarà un’ultima parte della stagione molto dura. Tuttavia, abbiamo il vento in poppa in questo momento e speriamo di poter continuare così».