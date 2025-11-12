Fatica e secondo figlio in arrivo: Musetti rischia di rinunciare alla Davis come Sinner

Dopo aver elaborato (maluccio) il lutto nazionale per il no di Sinner alla Davis, ecco che all’orizzonte potrebbe arrivare un secondo forfait: quello di Musetti. Chi l’ha visto battere in rimonta Di Minaur alla seconda partita del girone delle Finals s’è immancabilmente chiesto “ma come fa a reggere fisicamente?”. E infatti non è per niente detto che regga.

Perché, come scrive la Gazzetta, “la corsa di otto settimane in giro per il mondo a cercare la qualificazione alle Finals, un impegno fisico, tecnico ed emotivo che ha prosciugato le energie di Lorenzo Musetti, atteso domani alla sfida decisiva contro Carlos Alcaraz. E adesso la Coppa Davis dove dovrebbe scendere in campo per un’altra settimana sembra una montagna davvero alta da scalare”.

Il punto è che Musetti è ai minimi termini. E avrebbe bisogno di fermarsi, è pur sempre un top ten e dopo la Davis praticamente comincia una nuova stagione. “Musetti vorrebbe esserci – scrive la Gazzetta – ma la decisione sarà presa di concerto con il Team e il capitano Filippo Volandri solo quando avrà completato la sua settimana di Finals”. Il sentore è che alla fine potrebbe emulare Sinner, dopo “sei partite in sette giorni, sette con domani, con in mezzo le tre ore di finale con Djokovic ad Atene e il trasferimento a Torino per il torneo dei Maestri, il secondo figlio in arrivo a giorni, una stanchezza fisica e mentale che potrebbe anche compromettere l’inizio della prossima stagione”.