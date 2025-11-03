F1, dal 2026 potrebbe essere inserito l’obbligo del doppio pit stop (Fanpage Sport)

Nonostante i dati riferiscano di un bacino di fan in forte crescita negli ultimi anni, è ormai un po’ di tempo che la F1 sta diventando sempre meno spettacolare. Battaglie rarissime, pochi sorpassi e ruolo cruciale della strategia: spesso e volentieri, soprattutto quando si corre di domenica pomeriggio, a tanti capita addirittura di addormentarsi davanti alla televisione.

A quanto pare, la ‘notizia’ sembrerebbe arrivata anche ai vertici del Circus e di Liberty Media, i quali stanno disperatamente vagliando diverse idee per ravvivare la situazione. Alcune sono anche un po’ strampalate, come l’ipotesi di disputare le Sprint Race a griglia invertita.

In tale contesto, però, ci sono anche possibili novità tutto sommato interessanti. Tra queste ce n’è una che verrà discussa a breve e su cui si sofferma “Fanpage Sport”. Vale a dire la possibile introduzione della doppia sosta obbligatoria durante le gare.

F1, spunta l’idea doppia sosta obbligatoria: i dettagli

“Dal 2026 in F1 potrebbe esserci l’obbligo del doppio pit stop”, annuncia il portale. Che poi entra nel merito della questione cominciando col ricordare che “un tempo non c’era l’obbligo del pit stop. Poi ci fu la grande novità del rifornimento, abolito dopo una quindici d’anni abbondanti. Anche quello obbligatorio, fermandosi per mettere la benzina si potevano cambiare anche le gomme. È rimasto l’obbligo di un pit stop, con l’aggiunta dell’obbligo del cambio di mescola. Dal 2026 si potrebbe voltare pagina, ancora una volta, stavolta con il doppio pit obbligatorio”.

Fanpage riferisce anche che: “Nella prossima riunione della Formula 1 Commission si discuterà anche delle due soste obbligatorie. Valutazione attenta da parte delle scuderie, ma anche della Pirelli. Liberty Media spera in un sì e sul tavolo mette anche la possibilità di una strategia totalmente libera, senza l’obbligo di cambiare mescole”.