Ecco come Gaudenzi ha rotto il tennis, secondo il New York Times

"L'allungamento dei Masters 1000 ha scatenato solo lamentele. Un esempio lampante della legge delle conseguenze indesiderate e la rovina dell'esistenza di molte giocatrici e giocatori"

“Questa è la storia di come Gaudenzi, il re del tennis maschile, ha mandato in subbuglio questo sport nel tentativo di renderlo grande quanto credeva potesse essere”. Così il New York Times si dedica all’altro grande italiano che domina il tennis mondiale: Sinner comanda sul campo, Gaudenzi da dietro una scrivania. Presiede l’Atp, è al secondo mandato, e la sua riforma di allungamento di alcuni dei tornei “Masters 1000” è diventata un boomerang. Come scrive il Nyt: doveva essere una rivoluzione e invece “al termine della prima stagione completa si è scatenata solo una serie infinita di lamentele”.

“Quella che era stata concepita come la soluzione è invece diventata il problema più controverso del tennis, un esempio lampante della legge delle conseguenze indesiderate e la rovina dell’esistenza di molte giocatrici e giocatori”.

“Gli eventi più lunghi dovrebbero offrire ai giocatori più riposo. Invece, sono più estenuanti. Dovrebbero garantire maggiori entrate ai proprietari, ma i loro calendari prevedono le finali in giorni strani. Dovrebbero offrire più intrattenimento ai tifosi, ma la loro lunghezza fa sì che le narrazioni balbettino, anziché prendere slancio”.

Matthew Futterman, lo storico inviato del tennis del New York Times, ci tiene a precisare che “oltre alle interviste ufficiali, la stesura di questo articolo ha comportato colloqui con una mezza dozzina di persone ai massimi livelli del tennis, direttamente coinvolte nell’iniziativa di Gaudenzi di espandere i più grandi eventi sportivi e nelle relative conseguenze. Molti di loro hanno parlato a condizione di mantenere l’anonimato per proteggere i rapporti all’interno dello sport”. Se deve fare la storia di un fallimento, il Nyt la fa bene.

La rivoluzione del calendario alla lunga non è piaciuta a nessuno. Campioni Slam e attuali ed ex numeri 1 del mondo, tra cui Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Iga Świątek e Novak Djokovic, si sono schierati contro, così come altri giocatori tra i primi 10.

In un’intervista del mese scorso, Gaudenzi ha sostenuto che è troppo presto per giudicare il calendario. Creare un calendario perfetto nel tennis, ha detto, è impossibile quando le sue stelle potrebbero giocare 80 partite in 19 tornei in una stagione, mentre la maggior parte del tour, che perde più frequentemente, potrebbe giocarne dalle 40 alle 50 in più eventi, a più livelli.

“Non ho mai lavorato in un’azienda in cui tutto cambiava nel primo anno. Ti lanci in qualcosa, gli dai un po’ di slancio, ci provi. Se dopo un po’ fallisce, prendi una decisione. Questo è il primo anno… Dagli un po’ di tempo. Sii paziente. Questa è la mia richiesta ai giocatori”.

Alle Finals in corso a Torino Gaudenzi ha affermato di aver previsto dei cambiamenti, meno tornei minori, una bassa stagione più lunga, ma che i Masters 1000 di due settimane restano.

Il sistema Gaudenzi prevede l’Atp Masters 1000 Bonus Pool, che quest’anno ammonta a 21 milioni di dollari, distribuiti tra i migliori giocatori di quegli eventi e delle Finals su una scala mobile. “La carota aveva bisogno di un bastone. Dopo mesi di trattative, Gaudenzi e gli altri stakeholder elaborarono un sistema di penalità per i giocatori che saltavano i tornei, che avrebbe decurtato una percentuale del bonus-pool per ogni evento. Avrebbe dovuto garantire la presenza dei migliori giocatori. Ma Gaudenzi, rieletto per un secondo mandato nel 2023, non è stato il primo presidente dell’ATP Tour ad avere questa idea. Il suo predecessore, Chris Kermode, ci aveva già pensato durante il suo mandato di sei anni. Kermode, ora membro del Consiglio di Amministrazione dell’Atp, esaminò il piano e decise che era una sciocchezza”.

“Gaudenzi non la vedeva così. Ci sono solo quattro tornei Slam. Secondo il suo piano, pensava, il tour avrebbe avuto sette tornei in grandi città, molto simili ai tornei del Grande Slam, sostenendo una stagione di 11 mesi che si basava sulla disponibilità quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, che rimane uno dei suoi tratti distintivi. Uscendo da una pandemia che aveva privato i giocatori della normalità, qualche giorno in più nei tornei più importanti sembrava fattibile, visti i vantaggi economici. Ci sarebbero stati giorni di riposo tra una partita e l’altra. Il bene più prezioso e limitato dello sport – il tempo – sarebbe stato riconfigurato, ma, a quanto pareva allora, non rubato”.

“Ma nel tennis, come nella fisica, ogni azione ha una reazione uguale e contraria. Con i tour che hanno occupato più giorni dal calendario, anche gli Slam hanno seguito l’esempio. Quest’anno, gli Australian Open e gli US Open hanno aggiunto un quindicesimo giorno. Riempiono la settimana prima dell’inizio del tabellone principale con eventi esibizione, con il torneo di New York che ha spostato anche il suo doppio misto da 1 milione di dollari in quella stessa fascia oraria. Alcaraz e Świątek, campioni di quest’anno a Cincinnati, hanno dovuto affrettarsi a prendere un volo per arrivare in tempo per la mattina successiva. Wimbledon sta pianificando un’importante espansione della sua sede per aumentare la visibilità del suo torneo di qualificazione, che ora si svolge a sette miglia di distanza, a Roehampton”.

“Nel frattempo, i giocatori di alto livello, che tendono a puntare in profondità in questi eventi più lunghi, affermano che il calendario è sempre più insostenibile, nonostante i vantaggi finanziari che ne derivano. I giocatori dubitano anche che l’equazione di Gaudenzi – tornei più lunghi con lo stesso numero di partite – significhi una maggiore possibilità di riposo. Sette partite, o sei con bye, in 12 giorni, anziché sei in sette, sostengono, non significano più riposo. Dicono che un giorno di riposo a un torneo non sia veramente un giorno di riposo. Trascorrono quei giorni sul campo del torneo ad allenarsi, fare una breve sessione in palestra, a volte racimolare qualche soldo extra partecipando a un incontro con uno sponsor. Un vero e proprio tempo libero non esiste”.

“Gaudenzi ha affermato di comprendere le critiche e di non essere legato al formato a 12 giorni. Nel 2030 si procederà a una revisione dei tornei ampliati, durante la quale le parti potrebbero discutere del perché non voglia cedere sui tabelloni a 96 giocatori, perché ciò renderebbe troppo ampio il divario con gli Slam. Ma gli eventi con 96 estrazioni potrebbero svolgersi in un lasso di tempo più breve, ha affermato”.