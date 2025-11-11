"Ci sarà un motivo se nessun pilota, compreso campioni come Alonso e Vettel, sono riusciti a vincere con la Ferrari"

È Elkann che dovrebbe parlare meno e ascoltare Hamilton e Leclerc sulla Ferrari (Times)

Non toccate Hamilton alla stampa inglese. Il Times ha registrato la reprimenda di Elkann ai piloti Ferrari – “Pensassero a guidare di più e parlare di meno“- e ha ribaltato il fronte della polemica: “Lewis Hamilton ha vinto sette campionati del mondo piloti mentre la Ferrari, la più grande scuderia di Formula 1, non è riuscita a vincerne nemmeno uno. Sembrerebbe logico, quindi, ascoltare i suoi suggerimenti su dove potrebbero sbagliarsi. O forse no, a quanto pare, se sei John Elkann, il presidente della Ferrari. Benvenuti a 24 ore del tutto normali alla Ferrari”.

“Dopo il rovinoso doppio fallimento in Brasile per Hamilton e Leclerc, che ha inferto un duro colpo alle loro speranze di arrivare secondi nel campionato costruttori, Elkann ha in qualche modo peggiorato ulteriormente la situazione denigrando pubblicamente i due uomini che cercavano in tutti i modi di ribaltare la situazione”.

“Hamilton – ammette il Times – non ha fatto una buona stagione. È un eufemismo. È stato un “incubo”, ha detto lui stesso dopo il ritiro a Interlagos, e sorprendentemente non è ancora salito sul podio per la Ferrari in una gara principale. Qualcuno alla Mercedes potrebbe osservare che non è sempre la persona con cui è più facile lavorare, ma ciò che non metterebbero in discussione è la serie di trofei che ha lasciato e la sua eredità indelebile”.

Ma non è solo Hamilton. C’è anche “la prospettiva del pilota che ha ancora più diritto a essere infastidito, il suo compagno di squadra Charles Leclerc. A 28 anni è nel pieno della sua carriera. È stato un pilota Ferrari per tutta la sua carriera da senior e, più e più volte, nonostante una serie di team principal e decisioni sbagliate, è rimasto al fianco della squadra. Se fosse stato meno leale, avrebbe potuto benissimo vincere un Mondiale a questo punto. In questa stagione, mentre Hamilton ha faticato, Leclerc lo ha superato di 66 punti ed è salito sul podio sette volte. In quasi ogni gara, ha sfruttato fino all’ultimo millisecondo”.

Il punto è la Ferrari, mica i piloti: “Molti di quelli che lavorano a Maranello non hanno mai vinto un campionato, quindi come fanno a sapere che i loro metodi sono quelli corretti? Hamilton è arrivato forte degli insegnamenti tratti dalle vittorie sia con McLaren che con Mercedes. “Ti apre la mente a diverse tecniche di lavoro”, ha detto Leclerc al Times. Elkann, a quanto pare, è meno riconoscente”.

“Un pilota può fare solo fino a un certo punto quando le prestazioni della vettura sotto di lui raramente sono state abbastanza buone da sfidare la McLaren. Leclerc non ha sollevato polemiche, chiesto di andar via o addirittura dato la colpa a qualcun altro. Ha semplicemente osato dire che tutti devono lavorare di più, insieme, e che continua ad avere fiducia nella squadra”.

“Se i commenti di Elkann volevano essere costruttivi, come suggerito da una fonte, allora sono stati notevolmente fraintesi”. Il Times accusa Elkann di incitare i media: “Il paradosso è che l’unica persona a suggerire pubblicamente una divisione è lui. L’ultima cosa di cui un team principal ha bisogno è che il suo presidente faccia notizia prima di una tripla gara decisiva per la stagione. Ma questa è la strada della Ferrari. È il motivo per cui molti nel paddock credono che la loro siccità di titoli continui, più di quanto non lo sia il contributo dei loro piloti. Piloti come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, pluricampioni del mondo, non sono riusciti a vincere con la Ferrari“.