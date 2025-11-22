Donnarumma: «Tonali mi ha promesso che se mi fa gol esulta davanti a me, ma non lo farà»

In occasione della sfida di Premer tra il Newcastel e il Manchester City, Sky Sport ha mandato in onda una piccola anteprima di una lunga intervista concessa da Gigio Donnarumma . Lo special sarà trasmesso integralmente solo durante le feste di Natale.

La sfida tra Donnarumma e Tonali

Siete stati insieme in Nazionale e ne avrete parlato

«Abbiamo scherzato un po’, però c’è un rapporto stupendo. Sul mio telefono ho tutte foto spiritose con lui he fa col mio telefono».

Cioè prende il tuo telefono e si fa le foto?

«Sì. Ho un rapporto speciale con lui, è difficile giocarci contro, ci sarà qualche momento, quando si ferma il gioco per farci qualche risata»

Proverà a farti gol

«Lo so, so anche che non lo farà. Se farà gol esulterà davanti a me, me lo ha promesso. Ne abbiamo parlato. Difficilissimo goicare contro di loro, hanno una grande squadra, però per noi è troppo importante continuare il nostro percorso e andare lì e provare a vincere»