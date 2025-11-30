Do you know contropiede? Il Napoli lo insegna a Roma: con due passaggi va in porta, scavetto di Neres

Il Napoli dà lezione di contropiede a Roma: fa tutto il campo con due passaggi e poi scavetto di Neres

Alla fine è solo verità dire che il calcio è semplice. Il Napoli lo ha sta confermando sul terreno dell’Olimpico. Al 36esimo di un primo tempo ben giocato, qualitativamente e quantitativamente dal Napoli (Conte ha preparato benissimo la partita), arriva il gol di Neres su ripartenza. Anzi no, su contropiede. Entrata di Rrahmani che toglie il pallone a Koné, pallone vagante al limite dell’area del Napoli, Lo raccoglie Neres che parte come un motorino. Fa i primi trenta metri di campo, appoggia a Hojlund e si butta in mezzo. Il danese lo vede e gliela restituisce. Neres è solo, continua a correre indisturbato e si presenta di fronte a Svilar da solo. Svilar che era stato fino a quel momento il migliore dei giallorossi. Neres conferma il suo ottimo momento di forma dopo la bella partita contro il Qarabag e conferma che sa pure segnare. Scavetto, anzi cucchiaio per dirla alla Totti, e gol. Dal febbraio 2024 non trovava il gol in due partite successiva (era al Benfica). A fine primo tempo, Roma-Napoli 0-1.