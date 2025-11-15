Dimarco: «Non siamo quelli di Oslo. Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme»

In conferenza stampa: «A Oslo è finita 3-0, la prima del girone ci ha condannato. La Norvegia è forte, ma l’Italia deve qualificarsi».

Dimarco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Norvegia, presentando la sfida e anticipando anche alcuni temi toccati dal ct Gattuso. L’Italia, ormai sempre più destinata al secondo posto nel girone, avrebbe bisogno di un risultato ai limiti dell’impossibile per ribaltare la situazione: servirebbero addirittura nove gol di scarto. Le sue parole:

«Rappresentare la Nazionale in un Mondiale è una cosa bellissima, abbiamo l’obbligo di qualificarci».

Le dichiarazioni di Dimarco

Sulla Norvegia:

«Affronteremo una nazionale forte, l’abbiamo visto all’andata. Ma noi non siamo quelli dell’andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva. Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l’Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale».

Si tratta di un’impresa impossibile?

«Parliamoci chiaro, penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l’ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere».

Cosa non ha funzionato a Oslo?

«E’ andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco. Dispiace, è stata la prima del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. La Norvegia è una squadra forte, l’Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che abbiamo fatto vedere in questo girone».

Da giocatore vi sentite di poter fare qualcosa in vista dei play-off visto che i calendari sono intasati?

«Non decido io i calendari, ci sono persone che si occupano di queste cose. Noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, quindi metterci a disposizione sia del club che della Nazionale».

Come vedi Pio Esposito?

«E’ un giocatore giovane e forte che sta lavorando tanto. All’Inter lo vediamo tutti i giorni: deve crescere su alcuni aspetti ma è sulla buona strada. Bisogna lasciarlo crescere e non dargli troppe pressioni. Sta dimostrando tanto, come è successo a tutti avrà degli inciampi e noi lo aiuteremo».