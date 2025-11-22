Dibu Martinez è la nuova idea dell’Inter per rimpiazzare Sommer (TyC Sports)

Lo svizzero è in dubbio sulla sua permanenza nel 2026. All’Aston Villa l'argentino è titolare indiscusso, con 11 partite giocate in stagione, quattro porte inviolate e nove gol subiti.

Il Dibu Martinez è nel radar dell’Inter per sostituire Sommer. Sarebbe un ottimo affare, visto il suo rendimento all’Aston Villa e l’esperienza internazionale con l’Argentina. La società nerazzurra monitora attentamente, pronta a intervenire se Sommer dovesse lasciare Milano e quindi l’Inter. Lo comunica TyC Sports tramite X:

“Dopo il suo fallito approdo al Manchester United, dove ha atteso fino all’ultimo respiro dell’ultima finestra di mercato, Dibu Martinez torna nei piani di un altro gigante europeo. Questa volta, l’interessato è l’Inter, che cerca un sostituto per Yann Sommer in mezzo ai dubbi sulla sua permanenza nel 2026.

Secondo quanto appreso da Football Insiders, per evitare un mal di testa nel caso in cui il portiere svizzero decidesse di partire, lo staff tecnico guidato da Christian Chivu ha già messo gli occhi sull’argentino. All’Aston Villa è titolare indiscusso (11 partite in stagione, quattro porte inviolate e nove gol subiti tra Premier League ed Europa League), anche se sia il suo allenatore Unai Emery sia la dirigenza sono consapevoli che un’offerta importante potrebbe aprire la porta a una trattativa”.

Dibu Martinez replica a Gattuso: «In Europa giocano sempre su campi perfetti. Non sanno cos’è il Sudamerica»

Nella giornata di ieri, Dibu Martinez ha voluto rispondere (senza citarlo) al ct dell’Italia Gennaro Gattuso, sottolineando la differenza tra il giocare in Sud America e il disputare le qualificazioni Mondiali in Europa.

Ha detto a DSports:

«Giocano sempre su campi perfetti e bagnati… Non sanno com’è il Sud America, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa».

Una lieve polemica è nata dalle dichiarazioni del ct azzurro, che aveva evidenziato come nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 sei squadre su dieci ottengano il pass diretto. In Europa, invece, le seconde classificate dovranno affrontare i temuti playoff a marzo.