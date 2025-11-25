Di Lorenzo: «Non c’era bisogno di venirsi incontro con Conte perché siamo sempre stati uniti»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Qarabag

Le parole i Di Lorenzo

«C’era da dare dei segnali ma soprattuto a noi stessi. Sono state settimane complicate per i risultati che facevamo, ma abbiamo dato risposte importanti. Stasera non è stato facile, ma ci tenevamo a tornare a vincere in Champions per fare punti. E poi ci tenevamo perché oggi è l’anniversario della scomparsa di Maradona. stata una bella serata con una bella vittoria di fronte ai nostri tifosi».

È cambiato qualcosa, cosa vi siete detti dopo il ritorno di Conte?

«In questi giorni si percepiva un’entusiasmo e un’energia diversa. Ci siamo parlati in questi giorni, ci dovevamo ritrovare, ma il gruppo è sempre stato compatto e lo sta dimostrando con queste prestazioni. Se non c’è un gruppo sano non si possono fare queste prestazioni».

Si può dire che vi siete venuti incontro?

«Quando uno si viene incontro significa che le parti sono distanti, ma non è così, il mister è con noi e noi siamo con lui. C’era solo bisogno di ritrovarsi, lo abbiamo fatto e siamo contenti».