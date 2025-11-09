Di Lorenzo: «Nello spogliatoio ci diciamo che dobbiamo fare di più»

«Non siamo sereni, oggi ci è mancata energia. Dobbiamo ritrovare lo spirito e la compattezza dello scorso anno.»

Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Di Lorenzo

Cosa non ha funzionato oggi nella partita?

«Stiamo trovando difficoltà, ci sono mancate energie in mezzo al campo e certe partite si decidono in area: loro hanno trovato due gol. La sosta arriva al momento giusto per ricaricare le energie, ci sarà tempo per analizzare bene la partita e cercare di migliorare.»

Su cosa sarà importante concentrarsi dopo la sosta?

«Lo spirito. Oggi ci è mancata energia, serve ritrovare lo spirito dello scorso anno, aiutarci nei momenti di difficoltà. Ci sta mancando, dovremo lavorarci per ritornare a giocare le partite in maniera unita.»

Cosa è mancato nella fase offensiva?

«Ci è mancata brillantezza nell’ultimo terzo di campo. Nelle ultime due partite siamo arrivati sulla trequarti e non siamo stati incisivi nell’ultimo passaggio. Ci sarà modo di lavorare per la prossima partita.»

È una questione mentale o più tattica?

«No, analizzeremo bene la partita col mister per essere più pericolosi e concreti nell’ultima zona di campo. Questo è un aspetto su cui lavoreremo.»

Dopo l’1-0 non c’è stata reazione: come lo spieghi?

«Serve spirito, oggi ci è mancato ed anche in altre partite. Dovremo lavorarci su, non si cambia dall’oggi al domani ma dovremo cercare di ritrovare lo spirito dello scorso anno.»

Avete sofferto il loro pressing alto?

«Siamo arrivati qualche volta sulla loro trequarti, anche nel primo tempo, poi non siamo stati pericolosi negli ultimi 30 metri. Dovremo lavorare, prendere spunto per migliorare.»

Il trend negativo in trasferta è anche una questione di atteggiamento?

«Nello spogliatoio ci diciamo che dobbiamo fare di più tutti quanti, non basta. Abbiamo già perso tante partite quest’anno e a nessuno piace perdere. L’umore dello spogliatoio non era dei migliori ma abbiamo provato a giocare contro una squadra in salute, forte e organizzata. Dobbiamo fare di più, ce lo siamo detti: dobbiamo migliorare.»