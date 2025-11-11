De La Fuente (ct Spagna) e le terapie di Yamal per la pubalgia: «Non mi sembra normale questa situazione»

Il ct della Spagna Luis De La Fuente ha parlato in un’intervista a Rne dell’esclusione di Lamine Yamal dalla Nazionale. Il calciatore del Barcellona è infatti sottoposto attualmente a terapie per curare una pubalgia cronica e i blaugrana non avevano informato in tempo lo staff medico della Nazionale.

Le parole di De La Fuente su Yamal

Il ct De La Fuente ha dichiarato:

«Non mi sembra molto normale. Non ho mai vissuto una situazione simile. Queste sono procedure che avvengono al di fuori della Nazionale, è quello che succede e devi accettarlo. Sono rimasto sorpreso come tutti, non si hanno notizie o si conoscono dettagli».

In un comunicato ufficiale, la Federcalcio spagnola ha spiegato che l’attaccante del Barcellona si è sottoposto nella mattinata di lunedì 10 novembre — giorno dell’inizio del ritiro per le partite contro Georgia e Turchia — a una procedura invasiva di radiofrequenza per curare un fastidio al pube. Un intervento, però, eseguito senza che lo staff medico della Nazionale ne fosse stato informato in anticipo. La Federazione ha aggiunto di aver ricevuto solo in tarda serata, alle 22:40, il referto medico che raccomandava un periodo di riposo di 7-10 giorni. “Considerata la situazione e dando sempre priorità alla salute e al benessere del giocatore”, la Federcalcio ha deciso di esonerare Lamine Yamal dalle convocazioni. Il comunicato si chiude con la Federazione che si dice certa che il giovane talento si riprenderà presto e gli augura “una pronta e completa guarigione.”