Champions League, tutte le informazioni relative ai biglietti per Benfica-Napoli

Dalle ore 15.00 di lunedì 17 novembre 2025 e fino alle ore 23.59 di giovedì 24 novembre 2025 sarà possibile prenotare un posto nel settore ospiti

Benfica-Napoli si disputerà il 10 dicembre alle ore 21:00 e la società azzurra ha reso note tutte le info per i biglietti del settore ospiti.

Benfica-Napoli, tutte le info

Ecco cosa comunica il Napoli:

“Per la gara Benfica vs Napoli, valida per la League phase di Uefa Champions League, in programma il giorno martedì 10 dicembre 2025 alle ore 21:00, la Ssc Napoli comunica che dalle ore 15.00 di lunedì 17 novembre 2025 e fino alle ore 23.59 di giovedì 24 novembre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti del Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Estádio da Luz). La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link:

https://sscnapoli.ticketone.it/catalog/event-detail/it/52303/90600215/sl-benfica-vs-ssc-napoli-champions-league-25-26

“La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.”

“Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail uefaticketone@originsolutions.it”

“Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.”

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRECEDENZA POSSESSORI DI FIDELITY CARD SSC NAPOLI “FAN STADIUM CARD”

Dalle ore 15:00 di lunedì 17 novembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 20 novembre 2025 la vendita sarà riservata ai possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card.

Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher, e di conseguenza il biglietto valido per l’accesso all’impianto, ad una persona sprovvista di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 12:00 di venerdì 21 novembre 2025 inizierà la Fase 2 di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 24 novembre 2025, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai possessori di Fidelity Card) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà, solo ed esclusivamente, “best seat”.

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo del biglietto di € 45,00, spettante al Benfica, nonché l’ordine di vendita dei vari settori e posti sono stati determinati dallo stesso Benfica a propria insindacabile discrezione.

