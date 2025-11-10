C’è solo una cosa peggio che ascoltare l’album di Rosalía cinque volte: guardare il Real Madrid (El Paìs)

"Il Real ha un problema che non riuscirà a risolvere a meno di un acquisto folle a gennaio: la protezione, la distribuzione e la creatività a centrocampo"

“C’è solo una cosa che può eguagliare il terrore della frase “ho ascoltato l’album di Rosalía cinque volte”, ed è la replica della partita Rayo-Real Madrid lo stesso giorno, domenica, alla stessa ora, le 16:15. Fu dopo una partita del genere che Joaquín Sabina suggerì di morire se il suo amore fosse morto, o di suicidarsi, gridando “Non voglio la domenica pomeriggio”. Così sul Paìs Manuel Jabois traduce la fatica del tifoso del Real Madrid attuale.

“I commentatori hanno fatto quello che hanno potuto. Iván Zamorano, per esempio. Zamorano stava descrivendo la traiettoria di un tiro di Mbappé, dicendo che era da lì che proveniva il gol del Real Madrid (“Il Real Madrid è andato molto vicino a segnare il primo gol”), proprio mentre il replay, spietato, mostrava la palla volare a mezzo chilometro di distanza dal palo”.

“Forse il momento più significativo della partita di Vallecas è stato quando Chavarría, il terzino del Rayo Vallecano che ha fatto una partita fantastica (o forse hanno scatenato diversi Chavarría in campo), è scivolato con la palla. Era circondato da tre giocatori del Real Madrid che lo guardavano, da gentiluomini. Uno gli ha quasi offerto una mano per aiutarlo ad alzarsi, un altro gli ha pulito l’erba dai calzini e un terzo gli ha indicato la giusta direzione, per evitare che si perdesse”.

“Il Real Madrid ha un problema che non riuscirà a risolvere per tutta la stagione, a meno di un acquisto folle a gennaio: la protezione, la distribuzione e la creatività a centrocampo. A Camavinga non è stato concesso abbastanza minutaggio lì; non è chiaro cosa farà anni dopo. Tchouameni è straordinario con un partner complementare al suo fianco. Valverde riceve la palla meglio di quanto la dia. Tra i giocatori menzionati, Ceballos è quello che la gestisce meglio, mantenendo il possesso e giocando con chiarezza”.