Castellacci: «Conte e il suo staff dovranno riflettere sulla preparazione, i numeri sono preoccupanti e meritano attenzione»

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e Presidente dell’Associazione Italiana Medici del Calcio, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio ha commentato la difficile situazione in infermeria del Napoli.

Le parole di Castellacci

«Onestamente non posso sapere esattamente cosa stia succedendo all’interno del club – ha spiegato Castellacci –. Sicuramente sono tegole pesanti per Antonio Conte e per la società: questi infortuni ripetuti mettono in difficoltà tutti. Lo scorso anno il problema principale era il muscolo soleo, quest’anno è il bicipite femorale. Conte e il suo staff dovranno riflettere sulla preparazione. Sono sicuro che medici, preparatori e tecnici stiano già analizzando tutto per capire cosa non funzioni. I numeri sono preoccupanti e meritano la massima attenzione».

Sull’eventualità di contrastare questo tipo di infortuni, Castellacci ha aggiunto:

“La prevenzione è la vera arma della medicina sportiva. È un approccio scientifico fondamentale, a cui i medici sportivi dedicano gran parte del loro lavoro. Il Napoli dispone di professionisti esperti e la prevenzione fa parte del loro approccio, ma a volte gli infortuni capitano comunque. La riflessione deve però andare oltre: non riguarda solo la prevenzione, ma anche la terapia e l’analisi delle cause. Quando si ripete uno stesso schema di infortuni, ci si siede a tavolino per capire i motivi. Solo così è possibile impostare strategie preventive efficaci per il futuro»

Lukaku, il dottor Castellacci: «Affrettare i tempi di recupero non è consigliabile»

Il dottor Enrico Castellacci (ex medico della Nazionale) ha commentato, in un’intervista a Tuttomercatoweb, le condizioni di Romelu Lukaku, che con il Napoli si è infortunato nel ritiro estivo di Castel di Sangro, senza cominciare il campionato.

Lukaku, secondo lei è possibile che si riveda già in Supercoppa a dicembre?

«Premetto che non seguendolo non so esattamente l’entità dell’infortunio. Se si fosse fatto una lesione totale o subtotale si sarebbe dovuto operare. Se l’ha avuta parziale, è il chirurgo a decidere a fare una terapia. Affrettare i tempi non è consigliabile. Ci vuole un recupero oculato per non rischiare ricadute che sarebbero dannose per Antonio Conte e il Napoli».