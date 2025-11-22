Busquets prossimo al ritiro: «L’importante è avere la coscienza pulita ed essere sicuri della decisione presa»

La Razon chiarisce la situazione: «La data del ritiro del calciatore dal calcio giocato è incerta, dato che l'Inter Miami è attualmente impegnata nei playoff della Mls»

Dopo una carriera vissuta ad altissimi livelli ed una bacheca gremita di trofei alzati al cielo, Sergio Busquets ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. La scelta è stata annunciata qualche settimana fa con un video sui social. Ciononostante, il quotidiano spagnolo La Razon si interroga sul centrocampista spagnolo e sull’incertezza relativa alla data in cui appenderà gli scarpini al chiodo.

Busquets non si pente della sua scelta: «Ho accettato tutto»

“Il centrocampista spagnolo Sergio Busquets , che gioca per l’Inter Miami, ha dichiarato mercoledì che si sta godendo gli ultimi giorni da giocatore professionista e che è tranquillo riguardo al suo imminente ritiro, che potrebbe avvenire domenica se perdessero contro il Cincinnati FC nei playoff della MLS Cup. ‘Ho accettato tutto, mi diverto e non vedo l’ora di provare a prolungare il contratto per altre due partite. Sarebbe un ottimo segnale ‘, ha detto Sergio Busquets ai media prima dell’allenamento dell’Inter Miami .