Buongiorno: «Rivedremo gli errori col mister e lavoreremo per migliorare»
A Dazn: «Dobbiamo dare tutti una mano in più per creare occasioni e dare palloni agli attaccanti per segnare. Sfortunatamente non ci siamo riusciti e dobbiamo migliorare»
Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna
Le parole di Buongiorno
A caldo cosa senti?
«C’è delusione per la sconfitta e avremo modo di vedere gli errori col mister. Cercheremo di lavorare su quelle»
Sul secondo gol.
«Quando arrivano i cross bisogna stare attenti agli inserimenti da dietro dei centrocampisti, ci siamo messi male. Rivedremo tutto col mister per migliorare»
La questione produzione offensiva?
«Sicuramente quando parliamo di fase offensiva ci riferiamo a tutti gli undici, come quando difendiamo. Dobbiamo dare tutti una mano in più per creare occasioni e dare palloni agli attaccanti per segnare. Sfortunatamente non ci siamo riusciti e dobbiamo migliorare»