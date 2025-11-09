Buongiorno: «Rivedremo gli errori col mister e lavoreremo per migliorare»

Napoli-Como depurata dalle ideologie (la squadra di Fabregas come non ne avete mai letto)

di Alfonso Fasano - Davvero ha dominato a Napoli? Non ha praticamente mai tirato in porta. È un gioco speculativo quello di Fabregas. Il Napoli? I cambi devono dare di più a Conte. E Lukaku manca in certe partite