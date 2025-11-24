Buongiorno: «L’impegno del gruppo c’è sempre stato, il Qarabag lavora molto sulle ripartenze»

In conferenza: «Abbiamo lavorato l'anno scorso con la difesa a tre, mi piacciono entrambi i sistemi. Siamo stati bravi, il mister è stato bravo nel trasmetterci i cambiamenti»

Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions del Napoli contro il Qarabag.

La conferenza di Buongiorno

«Siamo stati contenti per la vittoria contro l’Atalanta, ma dobbiamo subito recuperare le energie. Sappiamo sarà una partita tosta, dura, ci faremo trovare pronti».

Ha visto un’aria diversa?

«Abbiamo sempre avuto fiducia nel mister. Quello che c’era da fare era recuperare un po’ di energie, soprattutto mentali. I periodi meno positivi possono capitare a tutti, abbiamo messo tutto in campo e siamo stati contenti della vittoria. L’impegno del gruppo c’è sempre stato».

La difesa a tre:

«Abbiamo lavorato l’anno scorso con la difesa a tre, mi piacciono entrambi i sistemi. Siamo stati bravi a trovare le posizioni e quelle cose che ci servivano per riuscire ad affrontare l’Atalanta. Siamo stati bravi, il mister è stato bravo nel trasmetterci i cambiamenti».

Cosa determina essere i migliori in Europa in casa?

«Siamo molto contenti, quando giochiamo in casa avere il supporto dei tifosi ti dà una mano, perché la gente e il tifo si fanno sentire. Speriamo di acquisire ancora più valore e ottenere una vittoria. Giocare in questo stadio è difficile per le altre squadre».

Gli infortuni provate a prevenirli?

«Dobbiamo pensare a lavorare, andare sempre forte. Cerchiamo di farlo tutti quanti con lo staff di altissimo livello, cercare di recuperare il più possibile. Poi per il resto dobbiamo dare il massimo in campo senza pensare a nient’altro».

Domani sera sarà la serata giusta?

«Bisogna mettere in campo tanta energia, sarà una partita tosta. Il Qarabag sta facendo un bel percorso. Sarà una partita che richiederà tanta energia e impegno, cercheremo di affrontarla al massimo e prepararla oggi col mister per cercare di vincere».

Può essere una partita di tanti uno contro uno?

«Certo, siamo una squadra capace di fare pressione molto alta. I duelli individuali sicuramente ci saranno e starà a noi arrivare forte per cercare di vincerne il più possibile».

Funzione dei braccetti:

«Bisogna fare molta attenzione con le preventive, prepararsi alla fase difensiva quando si sta attaccando. Questo sistema ci permette di aiutare con la manovra offensiva e bisogna stare attenti».

Il Qarabag:

«Sono molto intensi, lavorano molto sulle ripartenze e sono bravi ad accerchiare quando attaccano. Ci saranno tanti duelli individuali, starà a noi riuscire a vincerli».

Al centro della difesa a tre è la tua posizione più congeniale?

«L’attenzione ci deve essere sempre da parte di tutti. Ho giocato a sinistra e centrale e mi trovo bene in entrambe le posizioni».